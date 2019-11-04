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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:43

  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

в рабочие
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:09

  velvet написав:
  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

в рабочие

Срок окончания депозита - 4.11(включительно). Пролонгация будет 5-го или уже 4-го?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 07:46

  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

Три недели назад отменял в выходной
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:06

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

Три недели назад отменял в выходной

Ага, получилось.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 01:36

  ishvara написав:
  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

Три недели назад отменял в выходной

Ага, получилось.

И я отменял в выходной
Наблюдатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:29

Re: Укргазбанк

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka

поэтому депозиту выдача валюты без комиссий?(и без лимитов)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:40

  gonzo написав:https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka

поэтому депозиту выдача валюты без комиссий?(и без лимитов)

так выдача осуществляется же не с депозитного, а текущего (или карточного) счета, котрый привязан к депозиту. С депо на счет деньги упадут буз комиса 100%, а дальше читайте тарифы того счета откуда будете снимать. Я Евро в прошлом месяце после "семерки" с текущего снимал без комиса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:15

  Flamingo написав:
  gonzo написав:https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka

поэтому депозиту выдача валюты без комиссий?(и без лимитов)

так выдача осуществляется же не с депозитного, а текущего (или карточного) счета, котрый привязан к депозиту. С депо на счет деньги упадут буз комиса 100%, а дальше читайте тарифы того счета откуда будете снимать. Я Евро в прошлом месяце после "семерки" с текущего снимал без комиса.

так решает же еще и откуда упало на текущий, но буду в отделении узнавать
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:43

Щось не щастить
Драйвовий рік поповнено через дзвінок 30/10
Відсотки схоже нараховані за базовою ставкою, на гарячці не можуть навіть подивитися нарахування, і відправляють у відділення.
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:01

  Leksa написав:Щось не щастить
Драйвовий рік поповнено через дзвінок 30/10
Відсотки схоже нараховані за базовою ставкою, на гарячці не можуть навіть подивитися нарахування, і відправляють у відділення.

Сам розібрався - не дочитав умови. Поповнення збільшує відсоткову ставку в місяці наступному за поповненням. Тобто перший місяць завжди за базовою ставкою.
Leksa
 
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