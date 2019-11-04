Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:43
ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
в рабочие
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velvet
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:09
velvet написав: ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
в рабочие
Срок окончания депозита - 4.11(включительно). Пролонгация будет 5-го или уже 4-го?
ishvara
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Додано: Суб 02 лис, 2019 07:46
ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
Три недели назад отменял в выходной
Flamingo
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Додано: Суб 02 лис, 2019 23:06
Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
Три недели назад отменял в выходной
Ага, получилось.
ishvara
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Додано: Пон 04 лис, 2019 01:36
ishvara написав: Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
Три недели назад отменял в выходной
Ага, получилось.
И я отменял в выходной
Наблюдатель
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:29
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka
поэтому депозиту выдача валюты без комиссий?(и без лимитов)
gonzo
Повідомлень: 134
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:40
gonzo написав:
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka
поэтому депозиту выдача валюты без комиссий?(и без лимитов)
так выдача осуществляется же не с депозитного, а текущего (или карточного) счета, котрый привязан к депозиту. С депо на счет деньги упадут буз комиса 100%, а дальше читайте тарифы того счета откуда будете снимать. Я Евро в прошлом месяце после "семерки" с текущего снимал без комиса.
Flamingo
Повідомлень: 3180
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:15
Flamingo написав: gonzo написав:
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka
поэтому депозиту выдача валюты без комиссий?(и без лимитов)
так выдача осуществляется же не с депозитного, а текущего (или карточного) счета, котрый привязан к депозиту. С депо на счет деньги упадут буз комиса 100%, а дальше читайте тарифы того счета откуда будете снимать. Я Евро в прошлом месяце после "семерки" с текущего снимал без комиса.
так решает же еще и откуда упало на текущий, но буду в отделении узнавать
gonzo
Повідомлень: 134
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Додано: Пон 04 лис, 2019 18:43
Щось не щастить
Драйвовий рік поповнено через дзвінок 30/10 Відсотки схоже нараховані за базовою ставкою, на гарячці не можуть навіть подивитися нарахування, і відправляють у відділення.
Leksa
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:01
Leksa написав:
Щось не щастить
Драйвовий рік поповнено через дзвінок 30/10
Відсотки схоже нараховані за базовою ставкою, на гарячці не можуть навіть подивитися нарахування, і відправляють у відділення.
Сам розібрався - не дочитав умови. Поповнення збільшує відсоткову ставку в місяці наступному за поповненням. Тобто перший місяць завжди за базовою ставкою.
Leksa
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