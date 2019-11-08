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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 893894895896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:44

Re: Укргазбанк

  isen написав:поломали изменение лимитов по карте с компа...надо звонить на горлинию
лимиты в кабинете и не работали никогда , пароли в СМС не приходили, обращался- сказали только ч-з горячку по телефону после идентификации (тот еще гемор)
v_matsenko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:17

IFC планирует получить 20% акций Укргазбанка

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Об этом сообщает IFC на своем сайте.

Отмечается, что совет директоров корпорации планирует рассмотреть этот проект на заседании 19 сентября.

В документе указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Напомним:

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

Читайте также: Что будет с госбанками. Новая стратегия Кабмина

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/5/651312/
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:17

могут тазик уронить? думаю что до 200к надо.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:21

Обоснуйте
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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:35

Investor_K

я спрашиваю. Могут сказать что случайно беня вывел и все, денег нет, но вы держитесь :)
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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