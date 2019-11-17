лимиты в кабинете и не работали никогда , пароли в СМС не приходили, обращался- сказали только ч-з горячку по телефону после идентификации (тот еще гемор)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:44
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:17
IFC планирует получить 20% акций Укргазбанка
Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.
Об этом сообщает IFC на своем сайте.
Отмечается, что совет директоров корпорации планирует рассмотреть этот проект на заседании 19 сентября.
В документе указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.
Напомним:
11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.
В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.
Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
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ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:17
могут тазик уронить? думаю что до 200к надо.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:35
Investor_K
я спрашиваю. Могут сказать что случайно беня вывел и все, денег нет, но вы держитесь
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:41
интересная логика, банк уменьшил токсичные кредиты до 10%, в него готовится зайти международная организация с именем, у гос-ва остается 94-20=74%
и где тут уронить?
ну и и сама новость за сентябрь, свежая новость -
банку 30млн евроденег подгонят
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:46
gonzo
это сейчас, но именно в 2020 хотят купить. Просто, смысла пополнять Про-запас валютные чтобы потом через месяц снять?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Суб 09 лис, 2019 00:09
что это сейчас? IFC в конце этого года или в следующем зайдет в капитал, соотвественно у гос-ва вместо 94% станет 74% что для банка это может изменить? или для вкладчиков
соотвественно 2ой вариант вообще без понятия о чем вы, мировой банк не заходит в говнобанки у которых есть серьезные риски, и у гос-ва в любом случае остается 74%, из любой нейтрально позитивной новости как то у нас люди умудряются негатив найти
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:11
Re: Укргазбанк
Экономист, оформлявший депозит в отделении, подписал договор от имени начальника своей подписью... И шо делать теперь...
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
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