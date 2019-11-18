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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 01:07
lawyer23 написав:
Экономист, оформлявший депозит в отделении, подписал договор от имени начальника своей подписью... И шо делать теперь...
Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:50
Meridian написав: lawyer23 написав:
Экономист, оформлявший депозит в отделении, подписал договор от имени начальника своей подписью... И шо делать теперь...
Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм
Що відбувається в голові працівника, який творить такий безпредел, я просто не знаю. Як підняти гвалт (дзвінок-скарга в ГБ), то той економіст летить з роботи, разом з начальником відділення, який не контролює своїх працівників і які так його підставляють.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21
lawyer23 написав: Meridian написав:
Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм
Що відбувається в голові працівника, який творить такий безпредел, я просто не знаю. Як підняти гвалт (дзвінок-скарга в ГБ), то той економіст летить з роботи, разом з начальником відділення, який не контролює своїх працівників і які так його підставляють.
Вообщето в отделении обычно два человека с подписью, на случай отсутствия начальника.
Если же в договоре сотрудник поставил подпись на ФИО начальника, то думаю для начала достачно было ему указать на это. Может он просто ошибся, зачем сразу шуметь?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:31
Aps написав: lawyer23 написав: Meridian написав:
Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм
Що відбувається в голові працівника, який творить такий безпредел, я просто не знаю. Як підняти гвалт (дзвінок-скарга в ГБ), то той економіст летить з роботи, разом з начальником відділення, який не контролює своїх працівників і які так його підставляють.
Вообщето в отделении обычно два человека с подписью, на случай отсутствия начальника.
Если же в договоре сотрудник поставил подпись на ФИО начальника, то думаю для начала достачно было ему указать на это. Может он просто ошибся, зачем сразу шуметь?
Мне нужен правильный договор, а не филькина грамота, которой можно подтереться. А как мне теперь получить новый договор, подписанный уполномоченным лицом и распечатанный при этом задним числом? Это вообще возможно? Вся проблема именно в этом.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:51
lawyer23 написав: Aps написав:
Мне нужен правильный договор, а не филькина грамота, которой можно подтереться. А как мне теперь получить новый договор, подписанный уполномоченным лицом и распечатанный при этом задним числом? Это вообще возможно? Вся проблема именно в этом.
Я к тому что насколько уверены что подписан не уполномоченным?
А так логично начать с визита в отделение если вам реально так нужен этот документ.
Если их ошибка, то и их проблемы как исправить.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:54
зачем нужен?
в рамочку и на стенку?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 17:08
Aps написав: lawyer23 написав: Aps написав:
Мне нужен правильный договор, а не филькина грамота, которой можно подтереться. А как мне теперь получить новый договор, подписанный уполномоченным лицом и распечатанный при этом задним числом? Это вообще возможно? Вся проблема именно в этом.
Я к тому что насколько уверены что подписан не уполномоченным?
А так логично начать с визита в отделение если вам реально так нужен этот документ.
Если их ошибка, то и их проблемы как исправить.
На 100% уверен, потому что на договоре значится ФИО начальника отделения, под которыми стоит подпись человека на другой должности и с другими ФИО.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 17:12
v57 написав:
зачем нужен?
в рамочку и на стенку?
Ну, может вы свои на стенку вешаете, я нет. Мне просто нужен действительный договор, а не бумажка, которой он и является по сути. С юридической точки зрения, такой договор (подписанный неуполномоченным лицом) является недействительным.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 17:14
lawyer23 написав: v57 написав:
зачем нужен?
в рамочку и на стенку?
Ну, может вы свои на стенку вешаете, я нет. Мне просто нужен действительный договор, а не бумажка, которой он и является по сути. С юридической точки зрения, такой договор (подписанный неуполномоченным лицом) является недействительным.
А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже?
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