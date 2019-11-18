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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:07

  lawyer23 написав:Экономист, оформлявший депозит в отделении, подписал договор от имени начальника своей подписью... И шо делать теперь...


Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм :D
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:50

  Meridian написав:
  lawyer23 написав:Экономист, оформлявший депозит в отделении, подписал договор от имени начальника своей подписью... И шо делать теперь...


Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм :D


Що відбувається в голові працівника, який творить такий безпредел, я просто не знаю. Як підняти гвалт (дзвінок-скарга в ГБ), то той економіст летить з роботи, разом з начальником відділення, який не контролює своїх працівників і які так його підставляють.
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lawyer23
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:21

  lawyer23 написав:
  Meridian написав:Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм :D


Що відбувається в голові працівника, який творить такий безпредел, я просто не знаю. Як підняти гвалт (дзвінок-скарга в ГБ), то той економіст летить з роботи, разом з начальником відділення, який не контролює своїх працівників і які так його підставляють.


Вообщето в отделении обычно два человека с подписью, на случай отсутствия начальника.
Если же в договоре сотрудник поставил подпись на ФИО начальника, то думаю для начала достачно было ему указать на это. Может он просто ошибся, зачем сразу шуметь?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:31

  Aps написав:
  lawyer23 написав:
  Meridian написав:Не паритись! Квитанція у Вас є про внесення коштів, печатка на договорі стоїть, гроші на рахунку...Ноу проблєм :D


Що відбувається в голові працівника, який творить такий безпредел, я просто не знаю. Як підняти гвалт (дзвінок-скарга в ГБ), то той економіст летить з роботи, разом з начальником відділення, який не контролює своїх працівників і які так його підставляють.


Вообщето в отделении обычно два человека с подписью, на случай отсутствия начальника.
Если же в договоре сотрудник поставил подпись на ФИО начальника, то думаю для начала достачно было ему указать на это. Может он просто ошибся, зачем сразу шуметь?


Мне нужен правильный договор, а не филькина грамота, которой можно подтереться. А как мне теперь получить новый договор, подписанный уполномоченным лицом и распечатанный при этом задним числом? Это вообще возможно? Вся проблема именно в этом.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:51

  lawyer23 написав:
  Aps написав:Мне нужен правильный договор, а не филькина грамота, которой можно подтереться. А как мне теперь получить новый договор, подписанный уполномоченным лицом и распечатанный при этом задним числом? Это вообще возможно? Вся проблема именно в этом.


Я к тому что насколько уверены что подписан не уполномоченным?
А так логично начать с визита в отделение если вам реально так нужен этот документ.
Если их ошибка, то и их проблемы как исправить.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:54

зачем нужен?
в рамочку и на стенку?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:08

  Aps написав:
  lawyer23 написав:
  Aps написав:Мне нужен правильный договор, а не филькина грамота, которой можно подтереться. А как мне теперь получить новый договор, подписанный уполномоченным лицом и распечатанный при этом задним числом? Это вообще возможно? Вся проблема именно в этом.


Я к тому что насколько уверены что подписан не уполномоченным?
А так логично начать с визита в отделение если вам реально так нужен этот документ.
Если их ошибка, то и их проблемы как исправить.


На 100% уверен, потому что на договоре значится ФИО начальника отделения, под которыми стоит подпись человека на другой должности и с другими ФИО.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:12

  v57 написав:зачем нужен?
в рамочку и на стенку?


Ну, может вы свои на стенку вешаете, я нет. Мне просто нужен действительный договор, а не бумажка, которой он и является по сути. С юридической точки зрения, такой договор (подписанный неуполномоченным лицом) является недействительным.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:13

  lawyer23 написав:
На 100% уверен, потому что на договоре значится ФИО начальника отделения, под которыми стоит подпись человека на другой должности и с другими ФИО.

Вы в отделение обращались? Что они говорят по этому поводу? Может у подписавшего тоже есть "доверка" на подписание данного вида договоров. Выдать еще один экземпляр с "правильной" подписью думаю тоже для них не проблема (текст договора в ПК скорее всего имеется - принтеры тем более). В общем ИМХО вам надо было не с форума начинать, в с отделения, где Вам уже бы давно либо рассеяли Ваши сомнения, либо выдали исправленный договор :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:14

  lawyer23 написав:
  v57 написав:зачем нужен?
в рамочку и на стенку?


Ну, может вы свои на стенку вешаете, я нет. Мне просто нужен действительный договор, а не бумажка, которой он и является по сути. С юридической точки зрения, такой договор (подписанный неуполномоченным лицом) является недействительным.
А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже? :mrgreen:
Flamingo
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