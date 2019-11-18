lawyer23 написав: На 100% уверен, потому что на договоре значится ФИО начальника отделения, под которыми стоит подпись человека на другой должности и с другими ФИО.
Вы в отделение обращались?
Где мне скажут, что не могут распечатать новый договор задним числом и при этом в банке будут знать, что у меня на руках недействительный договор. Последствия себе можете представить? Я понимаю, что вероятность их наступления навелика, но она однозначна есть.
Востаннє редагувалось lawyer23 в Вів 19 лис, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
Ну, может вы свои на стенку вешаете, я нет. Мне просто нужен действительный договор, а не бумажка, которой он и является по сути. С юридической точки зрения, такой договор (подписанный неуполномоченным лицом) является недействительным.
А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже?
Куда я смотрел? Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать. И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору.
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
А шеф не може поставити ще і свій підпис поряд з попереднім?
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Квесторе_поверніться написав:А шеф не може поставити ще і свій підпис поряд з попереднім?
Это незаконно, вообще первый раз о таком слышу. И что бы в банках вот так "подписывали" договора.... Это просто нонсен и вопиющее нарушение правовых норм и собственных должностных инструкций. Это 100% увольнение, если дать проблеме огласку.
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
v57 написав:не вешаю если с иб- даже не печатаю с отделения- на антресоль к хламу
У меня два варианта решения проблемы - первый, как не удивительно, это ваш, с антресолью к хламу (читай не париться и не изображать из себя юриста), второй - заявить о своих нарушенных правах, как стороны по договору и идти в этом разбирательстве до конца, вплоть до весьма вероятных и очень неприятных последствий для его участников.
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
v57 написав:не вешаю если с иб- даже не печатаю с отделения- на антресоль к хламу
У меня два варианта решения проблемы - первый, как ни удивительно, это ваш, с антресолью к хламу (читай не париться и не изображать из себя юриста), второй - заявить о своих нарушенных правах, как стороны по договору и идти в этом разбирательстве до конца, вплоть до весьма вероятных и очень неприятных последствий для его участников.
Новий договір з правильним підписом не хочуть надрукувати а попередній утилізувати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
v57 написав:не вешаю если с иб- даже не печатаю с отделения- на антресоль к хламу
У меня два варианта решения проблемы - первый, как ни удивительно, это ваш, с антресолью к хламу (читай не париться и не изображать из себя юриста), второй - заявить о своих нарушенных правах, как стороны по договору и идти в этом разбирательстве до конца, вплоть до весьма вероятных и очень неприятных последствий для его участников.
Новий договір з правильним підписом не хочуть надрукувати а попередній утилізувати?
Я не впевнений на 100%, що вони технічно зможуть мені надрукувати новий договір заднім числом. І тому я вагаюсь, чи варто мені взагалі починати щось робити...
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
Flamingo написав:А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже?
Куда я смотрел? Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать. И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору.
Вы сами ответили на свой вопрос (для Вас выделил Вашу цитату) - вы не обязаны знать образцы подписи - если Вам В БАНКЕ выдали надлежащим образом оформленный договор и к нему у вас есть ОРИГИНАЛ документ, подтверждающий внесение средств - ИМХО Вам беспокоится не о чем. Для успокоения нервов можете попросить у операциониста сделать Вам выписку с Вашего лицевого счета, где Вы увидите факт отражение в бухучете внесения вами денег на депо счет. Если же Вам хочется получить таки идеально-оформленный договор - у Вас нету никакого другого выхода кроме как идти в банк и разговаривать с руководителем и тем человеком, который подписал Вам договор. Форум Вам не поможет абсолютно ничем. Почему-то за них Вы сами себе придумали отмазку, что они не выдадут Ввам договор оформленный ранее. У Вас конечно богатое воображение, но я Вам скажу что сами сотрудники заинтересованы, чтобы их фейл не вышел на более высокий уровень, поэтому чтобы "загасить проблему" я более чем уверен, что они вытащат из базы договор и переподпишут его без проблем. Если вдруг в базе он не хранится - они наберут его в ворде, лишь бы Вы не пошли куда выше и они не получили по шапке. Но это конечно если договор таки реально заключен и есть в базе (как это проверить я написал выше). Если же допустить фантастический вариант развития событий и Вы столкнулись с мошенниками, и Ваш договор не проведен нигде (и у Вам допустим выдали фэйковый кассовый ордер) - Вы тоже это сразу поймете и у Вас будет после этого один путь - в правоохранительные органы. Но я на 99,99% уверен, что Ваша проблема решаема за 5 минут в отделении. Почему Вы до сих пор туда не пошли - вопрос только к Вам!
lawyer23 написав:У меня два варианта решения проблемы - первый, как не удивительно, это ваш, с антресолью к хламу (читай не париться и не изображать из себя юриста), второй - заявить о своих нарушенных правах, как стороны по договору и идти в этом разбирательстве до конца, вплоть до весьма вероятных и очень неприятных последствий для его участников.
Думаю Вы чересчур драматизируете ситуацию - и она решится простым обращением в банк. Если было нарушение со стороны сотрудника - он и его начальник заинтересованы в решении проблемы
lawyer23 написав:Я не впевнений на 100%, що вони технічно зможуть мені надрукувати новий договір заднім числом. І тому я вагаюсь, чи варто мені взагалі починати щось робити...
Я Вас умоляю. Даже если не вытащат договор из базы - наберут вручную. Сам сталкивался с подобными вещами в банках многократно - бумага стерпит все . Удачи Вам!