Flamingo написав:lawyer23 написав:
Куда я смотрел? Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать. И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору.
Вы сами ответили на свой вопрос (для Вас выделил Вашу цитату) - вы не обязаны знать образцы подписи - если Вам В БАНКЕ выдали надлежащим образом оформленный договор и к нему у вас есть ОРИГИНАЛ документ, подтверждающий внесение средств - ИМХО Вам беспокоится не о чем. Для успокоения нервов можете попросить у операциониста сделать Вам выписку с Вашего лицевого счета, где Вы увидите факт отражение в бухучете внесения вами денег на депо счет.
Если же Вам хочется получить таки идеально-оформленный договор - у Вас нету никакого другого выхода кроме как идти в банк и разговаривать с руководителем и тем человеком, который подписал Вам договор. Форум Вам не поможет абсолютно ничем. Почему-то за них Вы сами себе придумали отмазку, что они не выдадут Ввам договор оформленный ранее. У Вас конечно богатое воображение, но я Вам скажу что сами сотрудники заинтересованы, чтобы их фейл не вышел на более высокий уровень, поэтому чтобы "загасить проблему" я более чем уверен, что они вытащат из базы договор и переподпишут его без проблем. Если вдруг в базе он не хранится - они наберут его в ворде, лишь бы Вы не пошли куда выше и они не получили по шапке. Но это конечно если договор таки реально заключен и есть в базе (как это проверить я написал выше). Если же допустить фантастический вариант развития событий и Вы столкнулись с мошенниками, и Ваш договор не проведен нигде (и у Вам допустим выдали фэйковый кассовый ордер) - Вы тоже это сразу поймете и у Вас будет после этого один путь - в правоохранительные органы. Но я на 99,99% уверен, что Ваша проблема решаема за 5 минут в отделении. Почему Вы до сих пор туда не пошли - вопрос только к Вам!
У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.
ps/ +1 вам за развернутый и аргументированный ответ.