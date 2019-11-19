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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 896897898899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:47

  Flamingo написав:
  lawyer23 написав:
  Flamingo написав:А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже? :mrgreen:


Куда я смотрел? Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать. И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору.

Вы сами ответили на свой вопрос (для Вас выделил Вашу цитату) - вы не обязаны знать образцы подписи - если Вам В БАНКЕ выдали надлежащим образом оформленный договор и к нему у вас есть ОРИГИНАЛ документ, подтверждающий внесение средств - ИМХО Вам беспокоится не о чем. Для успокоения нервов можете попросить у операциониста сделать Вам выписку с Вашего лицевого счета, где Вы увидите факт отражение в бухучете внесения вами денег на депо счет.
Если же Вам хочется получить таки идеально-оформленный договор - у Вас нету никакого другого выхода кроме как идти в банк и разговаривать с руководителем и тем человеком, который подписал Вам договор. Форум Вам не поможет абсолютно ничем. Почему-то за них Вы сами себе придумали отмазку, что они не выдадут Ввам договор оформленный ранее. У Вас конечно богатое воображение, но я Вам скажу что сами сотрудники заинтересованы, чтобы их фейл не вышел на более высокий уровень, поэтому чтобы "загасить проблему" я более чем уверен, что они вытащат из базы договор и переподпишут его без проблем. Если вдруг в базе он не хранится - они наберут его в ворде, лишь бы Вы не пошли куда выше и они не получили по шапке. Но это конечно если договор таки реально заключен и есть в базе (как это проверить я написал выше). Если же допустить фантастический вариант развития событий и Вы столкнулись с мошенниками, и Ваш договор не проведен нигде (и у Вам допустим выдали фэйковый кассовый ордер) - Вы тоже это сразу поймете и у Вас будет после этого один путь - в правоохранительные органы. Но я на 99,99% уверен, что Ваша проблема решаема за 5 минут в отделении. Почему Вы до сих пор туда не пошли - вопрос только к Вам!


У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.

ps/ +1 вам за развернутый и аргументированный ответ.
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lawyer23
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:10

Re: Укргазбанк

  lawyer23 написав:У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.

Это заметно. ;) Даже по Вашему нику ;). В свою очередь я почти 24 года имел отношения к банковской системе "неньки". Ситуаций было много и разных. В основном как раз с оформлением документов. И о том что ход мышления юристов и экономистов отличается кардинально - знаю не понаслышке ;). Так вот в "среде экономистов" есть такое мнение, что если проблема не в злом умысле, а в простой халатности сотрудников - как правило такую проблему проще и быстрее всего решить на самом низком уровне банальной "правкой" документов. Думаю Ваш случай как раз из этой серии.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:25

  lawyer23 написав:
У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции...

И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображению ;-)
Если вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом
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