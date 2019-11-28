Flamingo написав:А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже?
Куда я смотрел? Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать. И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору.
Вы сами ответили на свой вопрос (для Вас выделил Вашу цитату) - вы не обязаны знать образцы подписи - если Вам В БАНКЕ выдали надлежащим образом оформленный договор и к нему у вас есть ОРИГИНАЛ документ, подтверждающий внесение средств - ИМХО Вам беспокоится не о чем. Для успокоения нервов можете попросить у операциониста сделать Вам выписку с Вашего лицевого счета, где Вы увидите факт отражение в бухучете внесения вами денег на депо счет. Если же Вам хочется получить таки идеально-оформленный договор - у Вас нету никакого другого выхода кроме как идти в банк и разговаривать с руководителем и тем человеком, который подписал Вам договор. Форум Вам не поможет абсолютно ничем. Почему-то за них Вы сами себе придумали отмазку, что они не выдадут Ввам договор оформленный ранее. У Вас конечно богатое воображение, но я Вам скажу что сами сотрудники заинтересованы, чтобы их фейл не вышел на более высокий уровень, поэтому чтобы "загасить проблему" я более чем уверен, что они вытащат из базы договор и переподпишут его без проблем. Если вдруг в базе он не хранится - они наберут его в ворде, лишь бы Вы не пошли куда выше и они не получили по шапке. Но это конечно если договор таки реально заключен и есть в базе (как это проверить я написал выше). Если же допустить фантастический вариант развития событий и Вы столкнулись с мошенниками, и Ваш договор не проведен нигде (и у Вам допустим выдали фэйковый кассовый ордер) - Вы тоже это сразу поймете и у Вас будет после этого один путь - в правоохранительные органы. Но я на 99,99% уверен, что Ваша проблема решаема за 5 минут в отделении. Почему Вы до сих пор туда не пошли - вопрос только к Вам!
У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.
ps/ +1 вам за развернутый и аргументированный ответ.
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lawyer23 написав:У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.
Это заметно. Даже по Вашему нику . В свою очередь я почти 24 года имел отношения к банковской системе "неньки". Ситуаций было много и разных. В основном как раз с оформлением документов. И о том что ход мышления юристов и экономистов отличается кардинально - знаю не понаслышке . Так вот в "среде экономистов" есть такое мнение, что если проблема не в злом умысле, а в простой халатности сотрудников - как правило такую проблему проще и быстрее всего решить на самом низком уровне банальной "правкой" документов. Думаю Ваш случай как раз из этой серии.
lawyer23 написав: У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции...
И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображению Если вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом
Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать.
Вот именно.Для клиента главное печать.Подпись по-сути нужна для того что бы именно на нее печать ставить.Печать находится у уполномоченного человека, который за нее отвечает.К нему приходят и говорят надо поставить печать.И вот тут нужна подпись, так как печать ставить она может исключительно на подпись опять же специально уполномоченных сотрудникоа.И если она вдруг поставит печать туда куда не положено то это не значит что печать не действительна и документ тоже. И если уж придалбываться к подписи до конца то требуйте тогда доверенность на подписание документов.Но доверенность то тоже подписывается кем-то(а вы уверены что она подписана именно тем кем положено?) ...и на основании чего-то, например устава, требуйте и его (заверенный нотариально ), а вы уверены что там подпись именно нотариуса или может там его помощница подписала...? )) Если прям рвёт, что спать не можете.Как уже выше написали, идёте в отделение и просите перепечатать договор.Ну или нач. отделения пусть распишется на том что есть. Проблема высосана из пальца.