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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 896897898899 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 685 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 183 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 97 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 126 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 685 Додано: Вів 19 лис, 2019 17:47 Flamingo написав: lawyer23 написав: Flamingo написав: А куда Ваши глаза смотрели когда Вы подписывали и забирали договор? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже? Тогда Вас все устраивало? Договор не показался недействительным? Проблемы начались позже?



Куда я смотрел? Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать. И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору. Куда я смотрел?И лишь дома, при изучении нового и образцов старых договоров обнаружил, что экономист поставил свою подпись под ФИО начальника отделения, как уполномоченной стороны по договору.

Вы сами ответили на свой вопрос (для Вас выделил Вашу цитату) - вы не обязаны знать образцы подписи - если Вам В БАНКЕ выдали надлежащим образом оформленный договор и к нему у вас есть ОРИГИНАЛ документ, подтверждающий внесение средств - ИМХО Вам беспокоится не о чем. Для успокоения нервов можете попросить у операциониста сделать Вам выписку с Вашего лицевого счета, где Вы увидите факт отражение в бухучете внесения вами денег на депо счет.

Если же Вам хочется получить таки идеально-оформленный договор - у Вас нету никакого другого выхода кроме как идти в банк и разговаривать с руководителем и тем человеком, который подписал Вам договор. Форум Вам не поможет абсолютно ничем. Почему-то за них Вы сами себе придумали отмазку, что они не выдадут Ввам договор оформленный ранее. У Вас конечно богатое воображение, но я Вам скажу что сами сотрудники заинтересованы, чтобы их фейл не вышел на более высокий уровень, поэтому чтобы "загасить проблему" я более чем уверен, что они вытащат из базы договор и переподпишут его без проблем. Если вдруг в базе он не хранится - они наберут его в ворде, лишь бы Вы не пошли куда выше и они не получили по шапке. Но это конечно если договор таки реально заключен и есть в базе (как это проверить я написал выше). Если же допустить фантастический вариант развития событий и Вы столкнулись с мошенниками, и Ваш договор не проведен нигде (и у Вам допустим выдали фэйковый кассовый ордер) - Вы тоже это сразу поймете и у Вас будет после этого один путь - в правоохранительные органы. Но я на 99,99% уверен, что Ваша проблема решаема за 5 минут в отделении. Почему Вы до сих пор туда не пошли - вопрос только к Вам! Вы сами ответили на свой вопрос (для Вас выделил Вашу цитату) - вы не обязаны знать образцы подписи - если Вам В БАНКЕ выдали надлежащим образом оформленный договор и к нему у вас есть ОРИГИНАЛ документ, подтверждающий внесение средств - ИМХО Вам беспокоится не о чем. Для успокоения нервов можете попросить у операциониста сделать Вам выписку с Вашего лицевого счета, где Вы увидите факт отражение в бухучете внесения вами денег на депо счет.Если же Вам хочется получить таки идеально-оформленный договор - у Вас нету никакого другого выхода кроме как идти в банк и разговаривать с руководителем и тем человеком, который подписал Вам договор. Форум Вам не поможет абсолютно ничем. Почему-то за них Вы сами себе придумали отмазку, что они не выдадут Ввам договор оформленный ранее., но я Вам скажу что сами сотрудники заинтересованы, чтобы их фейл не вышел на более высокий уровень, поэтому чтобы "загасить проблему" я более чем уверен, что они вытащат из базы договор и переподпишут его без проблем. Если вдруг в базе он не хранится - они наберут его в ворде, лишь бы Вы не пошли куда выше и они не получили по шапке. Но это конечно если договор таки реально заключен и есть в базе (как это проверить я написал выше). Если же допустить фантастический вариант развития событий и Вы столкнулись с мошенниками, и Ваш договор не проведен нигде (и у Вам допустим выдали фэйковый кассовый ордер) - Вы тоже это сразу поймете и у Вас будет после этого один путь - в правоохранительные органы. Но я на 99,99% уверен, что Ваша проблема решаема за 5 минут в отделении. Почему Вы до сих пор туда не пошли - вопрос только к Вам!



У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.



ps/ +1 вам за развернутый и аргументированный ответ. У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.ps/ +1 вам за развернутый и аргументированный ответ. Work, save, invest, repeat (c)

Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль lawyer23

Повідомлень: 714 З нами з: 25.04.11 Подякував: 367 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 18:10 Re: Укргазбанк lawyer23 написав: У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции. У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции.

Это заметно. Даже по Вашему нику . В свою очередь я почти 24 года имел отношения к банковской системе "неньки". Ситуаций было много и разных. В основном как раз с оформлением документов. И о том что ход мышления юристов и экономистов отличается кардинально - знаю не понаслышке . Так вот в "среде экономистов" есть такое мнение, что если проблема не в злом умысле, а в простой халатности сотрудников - как правило такую проблему проще и быстрее всего решить на самом низком уровне банальной "правкой" документов. Думаю Ваш случай как раз из этой серии. Это заметно.Даже по Вашему нику. В свою очередь я почти 24 года имел отношения к банковской системе "неньки". Ситуаций было много и разных. В основном как раз с оформлением документов. И о том что ход мышления юристов и экономистов отличается кардинально - знаю не понаслышке. Так вот в "среде экономистов" есть такое мнение, что если проблема не в злом умысле, а в простой халатности сотрудников - как правило такую проблему проще и быстрее всего решить на самом низком уровне банальной "правкой" документов. Думаю Ваш случай как раз из этой серии. Flamingo

Повідомлень: 3369 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 10:25 lawyer23 написав:

У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции... У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции...

И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображению

Если вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображениюЕсли вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9998 З нами з: 23.01.13 Подякував: 289 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 15:05 Re: Укргазбанк 7 ка теперь с комисией,если менее месяца.



Отправлено с моего ASUS_X00TD через Tapatalk forumman38 Повідомлень: 5 З нами з: 16.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 22:47 Я подписи сотрудников банка наизусть не знаю и не обязан знать.



Вот именно.Для клиента главное печать.Подпись по-сути нужна для того что бы именно на нее печать ставить.Печать находится у уполномоченного человека, который за нее отвечает.К нему приходят и говорят надо поставить печать.И вот тут нужна подпись, так как печать ставить она может исключительно на подпись опять же специально уполномоченных сотрудникоа.И если она вдруг поставит печать туда куда не положено то это не значит что печать не действительна и документ тоже.

И если уж придалбываться к подписи до конца то требуйте тогда доверенность на подписание документов.Но доверенность то тоже подписывается кем-то(а вы уверены что она подписана именно тем кем положено?) ...и на основании чего-то, например устава, требуйте и его (заверенный нотариально ), а вы уверены что там подпись именно нотариуса или может там его помощница подписала...? ))

Если прям рвёт, что спать не можете.Как уже выше написали, идёте в отделение и просите перепечатать договор.Ну или нач. отделения пусть распишется на том что есть.

Проблема высосана из пальца. Вот именно.Для клиента главное печать.Подпись по-сути нужна для того что бы именно на нее печать ставить.Печать находится у уполномоченного человека, который за нее отвечает.К нему приходят и говорят надо поставить печать.И вот тут нужна подпись, так как печать ставить она может исключительно на подпись опять же специально уполномоченных сотрудникоа.И если она вдруг поставит печать туда куда не положено то это не значит что печать не действительна и документ тоже.И если уж придалбываться к подписи до конца то требуйте тогда доверенность на подписание документов.Но доверенность то тоже подписывается кем-то(а вы уверены что она подписана именно тем кем положено?)...и на основании чего-то, например устава, требуйте и его (заверенный нотариально), а вы уверены что там подпись именно нотариуса или может там его помощница подписала...? ))Если прям рвёт, что спать не можете.Как уже выше написали, идёте в отделение и просите перепечатать договор.Ну или нач. отделения пусть распишется на том что есть.Проблема высосана из пальца. посетитель Повідомлень: 86 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 896897898899 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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