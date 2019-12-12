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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:28

  proftpd66 написав:http://rewards.mastercard.ua/banks/ukrgasbank

Кто пользуется этой программой в этом банке?
Может кто-то зайти посмотреть что там в каталоге?

Сколько баллов стоит сертификат Ашан/Сильпо 500грн?

Примат поднял с 5400 до 6700 еще давно. А что сейчас тут?


Алло 500 грн. = 6350 баллов
Ашан 500 грн. = 6675 баллов
Варус 500 грн. = 6675 баллов
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:53

antey718

спасибо
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:11

вывод денег без потерь из кабинета ЭКО банка?

у меня карта Эконом к депозиту, при выводе средств сторонним сервисом (ПУМБ, Альфа) комиссия 5 грн + 0.5%
Кроме того в кабинете Эко банка переводы на чужую карту почему то не работают
Кто-то знает как уменьшить потери при выводе средств онлайн ???
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:54

  v_matsenko написав:у меня карта Эконом к депозиту, при выводе средств сторонним сервисом (ПУМБ, Альфа) комиссия 5 грн + 0.5%
Кроме того в кабинете Эко банка переводы на чужую карту почему то не работают
Кто-то знает как уменьшить потери при выводе средств онлайн ???

Онлан не знаю...знаю банкомат і касу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:Онлан не знаю...знаю банкомат і касу.

Увы,Были бы здесь банкоматы и кассы .....
v_matsenko
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