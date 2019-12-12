Алло 500 грн. = 6350 баллов
Ашан 500 грн. = 6675 баллов
Варус 500 грн. = 6675 баллов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 гру, 2019 21:28
Алло 500 грн. = 6350 баллов
Ашан 500 грн. = 6675 баллов
Варус 500 грн. = 6675 баллов
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:11
вывод денег без потерь из кабинета ЭКО банка?
у меня карта Эконом к депозиту, при выводе средств сторонним сервисом (ПУМБ, Альфа) комиссия 5 грн + 0.5%
Кроме того в кабинете Эко банка переводы на чужую карту почему то не работают
Кто-то знает как уменьшить потери при выводе средств онлайн ???
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:54
Онлан не знаю...знаю банкомат і касу.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:22
Ось так банка ставить палки в колеса своїм клієнтам.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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