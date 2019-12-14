подарунки у них мелким шрифтом внизу под депозитными ставками написаны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:20
подарунки у них мелким шрифтом внизу под депозитными ставками написаны
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:16
Re: Укргазбанк
Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:20
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