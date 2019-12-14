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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:20

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставочки по депозитам ?

Ні...державні банки тільки вниз.


А як же новорічні подарунки?

подарунки у них мелким шрифтом внизу под депозитными ставками написаны
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:16

Re: Укргазбанк

Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:20

  Rebel написав:Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?

здесь еще старые
Flamingo
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  #<1 ... 898899900901
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