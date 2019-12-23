RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:20

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:К Новому Году планирует банк поднять ставочки по депозитам ?

Ні...державні банки тільки вниз.


А як же новорічні подарунки?

подарунки у них мелким шрифтом внизу под депозитными ставками написаны
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
Повідомлень: 4712
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:16

Re: Укргазбанк

Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?
Rebel
 
Повідомлень: 84
З нами з: 08.12.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:20

  Rebel написав:Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?

здесь еще старые
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3577
З нами з: 20.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 00:00

  antey718 написав:
  proftpd66 написав:http://rewards.mastercard.ua/banks/ukrgasbank

Кто пользуется этой программой в этом банке?
Может кто-то зайти посмотреть что там в каталоге?

Сколько баллов стоит сертификат Ашан/Сильпо 500грн?

Примат поднял с 5400 до 6700 еще давно. А что сейчас тут?


Алло 500 грн. = 6350 баллов
Ашан 500 грн. = 6675 баллов
Варус 500 грн. = 6675 баллов


Подскажите, сейчас есть эти сертификаты в газе? Примат выключил все!
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 22.12.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 01:53

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/


Pro заказ потух .
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 22.12.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 898899900901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, IGNAT, TASCOMBANK і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.