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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:20
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
К Новому Году планирует банк поднять ставочки по депозитам ?
Ні...державні банки тільки вниз.
А як же новорічні подарунки?
подарунки у них мелким шрифтом внизу под депозитными ставками написаны
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:16
Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?
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Rebel
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:20
Rebel написав:
Підкажіть, поточні ставки - вже після зниження слідом за НБУ, чи поки ще старі?
здесь еще старые
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Flamingo
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Додано: Суб 21 гру, 2019 00:00
antey718 написав: proftpd66 написав:
http://rewards.mastercard.ua/banks/ukrgasbank
Кто пользуется этой программой в этом банке?
Может кто-то зайти посмотреть что там в каталоге?
Сколько баллов стоит сертификат Ашан/Сильпо 500грн?
Примат поднял с 5400 до 6700 еще давно. А что сейчас тут?
Алло 500 грн. = 6350 баллов
Ашан 500 грн. = 6675 баллов
Варус 500 грн. = 6675 баллов
Подскажите, сейчас есть эти сертификаты в газе? Примат выключил все!
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Додано: Вів 24 гру, 2019 01:53
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proftpd66
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