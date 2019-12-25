Квесторе_поверніться
если платить продуктами то 2% отели 5-10%+ прочие 0.5
некоторое 0%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:49
Квесторе_поверніться
если платить продуктами то 2% отели 5-10%+ прочие 0.5
некоторое 0%
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:52
Звідки інфо нічого не розумію?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 24 гру, 2019 19:02
Квесторе_поверніться
Про это писали на форумах... Создайте свой банк без отделений и узнаете
Кэшбек от куда берется? За платеж дебитными картами банк зарабатывает деньги. А гостиницы пользуется сверх преимуществом. тем что они могут списывать деньги со счетов клиентов в случае спорного вопроса. Гостиницы платят много за то что они пользуется сверхпреимуществом.
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:07
Re: Укргазбанк
Про запас это ставки поменяли для новых или Так же и для ранее о крытых?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:14
Ставка действует один год и каждый год Прозапас продляется по действующей на текущий момент.
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:44
А 3 місяці вже нема?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 00:22
Re: Укргазбанк
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