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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 899900901902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 686
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:49

Квесторе_поверніться

если платить продуктами то 2% отели 5-10%+ прочие 0.5
некоторое 0%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:52

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

если платить продуктами то 2% отели 5-10%+ прочие 0.5
некоторое 0%

Звідки інфо нічого не розумію?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:02

Квесторе_поверніться

Про это писали на форумах... Создайте свой банк без отделений и узнаете :)

Кэшбек от куда берется? За платеж дебитными картами банк зарабатывает деньги. А гостиницы пользуется сверх преимуществом. тем что они могут списывать деньги со счетов клиентов в случае спорного вопроса. Гостиницы платят много за то что они пользуется сверхпреимуществом.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:07

Re: Укргазбанк

Про запас это ставки поменяли для новых или Так же и для ранее о крытых?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:14

Про запас это ставки поменяли для новых или Так же и для ранее о крытых?
Ставка действует один год и каждый год Прозапас продляется по действующей на текущий момент.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:44

  Кащей написав:
Про запас это ставки поменяли для новых или Так же и для ранее о крытых?
Ставка действует один год и каждый год Прозапас продляется по действующей на текущий момент.

А 3 місяці вже нема?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:22

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:А 3 місяці вже нема?
На сайте есть.
Кащей
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