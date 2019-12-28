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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 900901902903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 686
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 00:51

Re: Укргазбанк

:!:
В Газмясе
после П2П и "неправильного" использования денег
ОВЕР бывает (по карте, что идет к депозиту, драйв-старт)??

Или иначе, через сколько дней у них идет реальная проводка по счету пришедших денег ?
:?:
Можно и в ЛС.
Спасибо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:21

  zvir написав:gonzo
У відділенні сказали, що є тільки в тарифах на поточний рахунок, з якого видають кошти при виплаті :?

так есть в итоге комиссия при снятии 7-ки ? если да, то какая ? деньги вносились через кассу банка.
SILVER_UA
 
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  #<1 ... 900901902903
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