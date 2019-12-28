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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 00:51
Re: Укргазбанк
В Газмясе
после П2П и "неправильного" использования денег
ОВЕР бывает (по карте, что идет к депозиту, драйв-старт)??
Или иначе, через сколько дней у них идет реальная проводка по счету пришедших денег ?
Можно и в ЛС.
Спасибо.
Додано: Нед 29 гру, 2019 01:21
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