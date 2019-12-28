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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 00:51
В Газмясе
после П2П и "неправильного" использования денег
ОВЕР бывает (по карте, что идет к депозиту, драйв-старт)??
Или иначе, через сколько дней у них идет реальная проводка по счету пришедших денег ?
Можно и в ЛС.
Спасибо.
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Alex2007
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Додано: Нед 29 гру, 2019 01:21
zvir написав:gonzo
У відділенні сказали, що є тільки в тарифах на поточний рахунок, з якого видають кошти при виплаті
так есть в итоге комиссия при снятии 7-ки ? если да, то какая ? деньги вносились через кассу банка.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:01
Alex2007 написав:
ОВЕР
И шо таки никто не пользуется газмясом?
Никогда не пополняет карточный счет? Никто прямо не в курсе о существовании или наоборот несуществовании оверов как таковых и штрафных санкций в газмясе?
Да-да, так поверил.
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Alex2007
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Додано: Нед 29 гру, 2019 14:37
а с "прозапаса" - есть там Овер,
интересует закинуть п2п и сразу снять через кассу
(про комиссию 0,5 знаю)
овер будет?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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