Додано: Вів 31 гру, 2019 14:53

Закинуть то можно .А вот будут ли овера - никто из местных свинорылов, к-рые круглосуточно здесь на банковских ветках пасутся и абсолютно все знают, почему-то молчат как партизаны. Зато вопросы "двух копеек" кешбеков и тому подобное обсуждаются на всех ветках банков по 10 страниц. Ну то ладно... Пришлось самому проверять.У меня правда другой вопрос возник - почему на картах в списке операций не отображается начисление процентов по депозитам, просто баланс карты меняется? Ни в мобильной апликации, ни в браузерной версии. Это нормально или не очень? Хотя наверное и здесь ответ не последует - ну то ладно. Будем считать, что никто ничего не знает.Всех с новым годом.