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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 00:51
Re: Укргазбанк
В Газмясе
после П2П и "неправильного" использования денег
ОВЕР бывает (по карте, что идет к депозиту, драйв-старт)??
Или иначе, через сколько дней у них идет реальная проводка по счету пришедших денег ?
Можно и в ЛС.
Спасибо.
Додано: Нед 29 гру, 2019 01:21
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:01
Re: Укргазбанк
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:37
а с "прозапаса" - есть там Овер,
интересует закинуть п2п и сразу снять через кассу
(про комиссию 0,5 знаю)
овер будет?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:43
а у газмяса есть банкоматы/терминалы с режимом 24/7 в Киеве?
или возможно у них где есть "вечерняяя" касса работающая в такие дни?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 29 гру, 2019 19:00
Хочу взять карту у єтого банка, но не могу определиться какую.
В идеале был бы такой вариант, как КоКо и шоб можно обмен валют онлайн.
Читаю их условия и не могу определиться... Шо лучшее - прохапас или эко?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 29 гру, 2019 23:43
swan forever
как показывает практика - обмен валют тут выгоден примерно два ... три раза в год
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 30 гру, 2019 10:13
особенно в данный момент.
можно держать на полке под этот момент.
Или у них обслуживание платное?
не могу врубиться - какая из них кешбечная?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:54
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:22
Я с моно кидал 10000 на карту зарплатную укргаза и тут же снимал нал с банкомата.
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