Глянув на тарифи Екокарти, вроді свій безнал має нормально ходити невеликими порціями.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 19:51
Глянув на тарифи Екокарти, вроді свій безнал має нормально ходити невеликими порціями.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:02
На драйв-старт теж нормально заходять через П2П.
Але саме політика банку щодо овердрафтів цікавить. Це начебто тільки в приваті та абанці можна ніколи не паритись щодо цього, у інших випадках, вже навчені , доводиться наперед думати.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:03
Re: Укргазбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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