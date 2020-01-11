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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 686
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:51

  Alex2007 написав:
  Alex2007 написав:ОВЕР


И шо таки никто не пользуется газмясом? :lol:
Никогда не пополняет карточный счет? Никто прямо не в курсе о существовании или наоборот несуществовании оверов как таковых и штрафных санкций в газмясе?

Да-да, так поверил. :lol:
:?

Глянув на тарифи Екокарти, вроді свій безнал має нормально ходити невеликими порціями.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Alex2007 написав:
  Alex2007 написав:ОВЕР


И шо таки никто не пользуется газмясом? :lol:
Никогда не пополняет карточный счет? Никто прямо не в курсе о существовании или наоборот несуществовании оверов как таковых и штрафных санкций в газмясе?

Да-да, так поверил. :lol:
:?

Глянув на тарифи Екокарти, вроді свій безнал має нормально ходити невеликими порціями.


На драйв-старт теж нормально заходять через П2П.
Але саме політика банку щодо овердрафтів цікавить. Це начебто тільки в приваті та абанці можна ніколи не паритись щодо цього, у інших випадках, вже навчені :mrgreen: , доводиться наперед думати. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:03

Re: Укргазбанк

  Alex2007 написав:Але саме політика банку щодо овердрафтів цікавить.

Треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:59

Re: Укргазбанк

Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?
Наперед вдячний.
VASH
 
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