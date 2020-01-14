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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 686
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:51

  Alex2007 написав:
  Alex2007 написав:ОВЕР


И шо таки никто не пользуется газмясом? :lol:
Никогда не пополняет карточный счет? Никто прямо не в курсе о существовании или наоборот несуществовании оверов как таковых и штрафных санкций в газмясе?

Да-да, так поверил. :lol:
:?

Глянув на тарифи Екокарти, вроді свій безнал має нормально ходити невеликими порціями.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Alex2007 написав:
  Alex2007 написав:ОВЕР


И шо таки никто не пользуется газмясом? :lol:
Никогда не пополняет карточный счет? Никто прямо не в курсе о существовании или наоборот несуществовании оверов как таковых и штрафных санкций в газмясе?

Да-да, так поверил. :lol:
:?

Глянув на тарифи Екокарти, вроді свій безнал має нормально ходити невеликими порціями.


На драйв-старт теж нормально заходять через П2П.
Але саме політика банку щодо овердрафтів цікавить. Це начебто тільки в приваті та абанці можна ніколи не паритись щодо цього, у інших випадках, вже навчені :mrgreen: , доводиться наперед думати. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:03

Re: Укргазбанк

  Alex2007 написав:Але саме політика банку щодо овердрафтів цікавить.

Треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:59

Re: Укргазбанк

Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?
Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:49

VASH
такі питання краще на профільній гілці по ОВДП питатись..
тут більше оперативка + депозити
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:33

VASH только через месячный депозит. иначе с комиссией.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58

Re: Укргазбанк

Колеги, хто в курсі подальшої долі відділення УГБ №50 по бульв Хмельницького 16-22 у Києві? Буде закриватись у зв‘язку з реконструкцією будівлі «Київпроекту» чи залишиться жити?
http://nashigroshi.org/2020/01/14/pid-v ... HKA2PB4gFU
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:28

Re: Укргазбанк

Вчора головний фахівець відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності Укргазбанку запевняла мене, що кошти будуть на моєму рахунку до 14 годин дня закриття валютних ОВДП. Реально - сьогодні вбив у банку майже 3 години безрезультатно. Запевнення що от зараз "відмінусуємо" 1,5% військового збору та одразу переведемо кошти виявилися мало втішні та реальні. Мабуть недостатньо вивчали арифметику у початковій школі, або махровий пофігізм. Крім того постійно дивуюсь щодо край низькій підготовленості та відповідальності фахівців Укргазбанку. Учора мені з абсолютною впевненістю запевняли (після консультування з фахівцями вищого рангу) фахівці відділень №50 та №70 (м. Київ), що зняття готівки з продажу ОВДП без усіляких комісій (прізвища та посади можу навести). На сьогодні вже виникли сумніви. Моя абсолютна впевненість - як би каналізація працювала так як фахівці Укргазбанку - ми б ходили у лайні по вуха. А програмно-технічний рівень банку мабуть не має аналогів в Україні. Елементарна операція, яка за наявності інтернет банкінгу займає максимум пару хвилин у аматора, потребує годин героїчного опрацювання "фахівцями" Укргазбанку (при цьому з постійним вскакуванням виконавців та переміщенням по оперзалу та за його межами, сподіваюсь шукають консультацій - був би з цього зиск). Відповідно виникають шалені черги.
Мене безмежно дивують сподівання держави продати банк інвестору, за умов рівня наявного кадрового потенціалу, його відповідальності та кваліфікації, програмно-технічного рівня тощо.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55

Шановне панство, варіантів звалити з прозапасу без % ніхто випадково не надибав?
kotyk222
 
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