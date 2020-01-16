RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 686
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:24

  kotyk222 написав:Шановне панство, варіантів звалити з прозапасу без % ніхто випадково не надибав?

Через депо, ні?
Зондували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:20

  Квесторе_поверніться написав:
  kotyk222 написав:Шановне панство, варіантів звалити з прозапасу без % ніхто випадково не надибав?

Через депо, ні?
Зондували?

ні, що там зондувати, тарифи подивіться спочатку...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 06.03.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:43

Re: Укргазбанк

Сегодня закончилось валютное депо в Укргазе. Забирал в Одессе, Королёва, 92, там же где и размещал.
Старший кассир Катерина Семёнова выдала много купюр с печатями и много старых купюр.
Я ей вспомнил, когда год назад она мне за любую точку и печать на купюре заставила меня поменять все, что по её мнению не было годным.
Почему же сейчас вы мне даёте такие купюры?
"А мне так прислали", - её ответ.
Я ей - вы у меня эти купюры возьмёте, если я их завтра принесу назад? посомневалась и ответила Ну, да...
Востаннє редагувалось 2805 в Чет 16 січ, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
2805
 
Повідомлень: 85
З нами з: 20.07.10
Подякував: 269 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:47

Re: Укргазбанк

  velvet написав:ні, що там зондувати, тарифи подивіться спочатку...

Тоді щось купити не-нуж-ноє...а потім продати. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 902903904905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Computer, ingtrans, melkh, sens, tarasum і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17001)
16.01.2020 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.