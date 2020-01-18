Через депо, ні?
Зондували?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:24
Через депо, ні?
Зондували?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:20
ні, що там зондувати, тарифи подивіться спочатку...
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:43
Re: Укргазбанк
Сегодня закончилось валютное депо в Укргазе. Забирал в Одессе, Королёва, 92, там же где и размещал.
Старший кассир Катерина Семёнова выдала много купюр с печатями и много старых купюр.
Я ей вспомнил, когда год назад она мне за любую точку и печать на купюре заставила меня поменять все, что по её мнению не было годным.
Почему же сейчас вы мне даёте такие купюры?
"А мне так прислали", - её ответ.
Я ей - вы у меня эти купюры возьмёте, если я их завтра принесу назад? посомневалась и ответила Ну, да...
Востаннє редагувалось 2805 в Чет 16 січ, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:47
Re: Укргазбанк
Тоді щось купити не-нуж-ноє...а потім продати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:21
Тарифи то таке. Донедавна були обхідні стежки. А судячи по недолугості додатку і банку в цілому - мо ше десь щось недогледіли?
А напредмет купити - при розрахунку карткою скільки зараз комісія? Щоб не ритись, якщо пам'ятаєте - буду вдячний
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:16
Re: Укргазбанк
Ше памятаю 1 грн за платьожик...з тих пір пару грн на рахунку зависло...не парюсь. Так що точно не скажу...дзвякніть на теплу лінію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:40
Re: Укргазбанк
Ок, дякую. З ними правда розмовляти....
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:12
Пишуть на сайті 1грн за платіж, як і було, і 0,5% - за зняття готівки в банкоматі, раніше ніби 1% був? Покращення чи я помиляюсь? При нинішніх ставках - два тижні. До речі, колись ніби брали якусь суму раз в декілька років, за обслуговування, якщо руху нема по картці. Щоб в мінуса не влізти
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