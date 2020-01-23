Кажуть шо можна через телефон поповнювати інший депо відкритий в банці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:17
Кажуть шо можна через телефон поповнювати інший депо відкритий в банці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 20 січ, 2020 15:21
через теплую линию все делается
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:21
Искатель все сделают по телефону. звоните на гарячую. (и откроют депозит новый)
Потом .когда будет время . зайдете в отделение- Вам распечатают договора все и квитанции. (но это не обязательно)
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:30
Re: Укргазбанк
Мне закончившийся валютный депо через гарячку перевести на валютный прозапас не смогли. Вернее сказали типа всё сделаем и завтра Вам перезвонят с банка для уточнения и т.п, но когда перезвонили, сказали что нужно приехать в банк
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:45
А они вообще планируют нормальный интернет-банк или это их фирменная фишка? ))
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