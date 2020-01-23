Кажуть шо можна через телефон поповнювати інший депо відкритий в банці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:17
Кажуть шо можна через телефон поповнювати інший депо відкритий в банці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:21
через теплую линию все делается
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:21
Искатель все сделают по телефону. звоните на гарячую. (и откроют депозит новый)
Потом .когда будет время . зайдете в отделение- Вам распечатают договора все и квитанции. (но это не обязательно)
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:30
Re: Укргазбанк
Мне закончившийся валютный депо через гарячку перевести на валютный прозапас не смогли. Вернее сказали типа всё сделаем и завтра Вам перезвонят с банка для уточнения и т.п, но когда перезвонили, сказали что нужно приехать в банк
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:45
А они вообще планируют нормальный интернет-банк или это их фирменная фишка? ))
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:34
Щодо роботи з депозитами у додатку - ось їх твіт від 10 груд. 2019:
Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:24
под депозиты выдавали карты пакет "Економ"
депозиты забрал. карты можно оставить? они и дальше будут в этом тарифе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35
Да что вы такое говорите, "юрист" по призванию, да? Если предметом иска будет вопрос умышленного подписания договора неуполномоченной на то стороной, то первое, что будет делать суд - это проводить необходимые экспертизы для установления личности подписавшего документ и наличия/отсутствия у него полномочий на такие действия.
По сути проблемы с подписью - пришел в банк лишь по завершении срока депо, вообще никак не обозначил свои притензии и когда провинившаяся сотрудница протянула мне на подпись новый договор, тихо сказал, что хочу увидеть на нем подпись ее руководителя, единолично уполномоченного на его подписание и мгновенно после этого, густая красная краска залила ее лицо и она выпалила "...так, звичайно я зараз піду і підпишу в керівника!" Так что все она прекрасно понимала и отдавала отчет собственным незаконным действиям, когда подписывала документы под ФИО начальника отделения и это была не случайная ошибка "измученного работой" сотрудника - за 20-30 минут я был вообще один клиент на целых три экономиста в отделении. Вот такой вот Укргазбанк, хотя, на самом деле, действительно Газмяс...
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