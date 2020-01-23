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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 687
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:17

  Искатель написав:Закончился депозит, а попасть в отделение лично возможности нет.
Есть какой-то вариант, типа "пролонгировать по телефону" или что-то в этом роде?
Автопролонгацию в свое время отключил... кто ж знал, что может пригодиться.

Да уж, без ИБ - фигово... А еще "госбанк" называется.

Кажуть шо можна через телефон поповнювати інший депо відкритий в банці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:21

  Искатель написав:Закончился депозит, а попасть в отделение лично возможности нет.
Есть какой-то вариант, типа "пролонгировать по телефону" или что-то в этом роде?
Автопролонгацию в свое время отключил... кто ж знал, что может пригодиться.

Да уж, без ИБ - фигово... А еще "госбанк" называется.

через теплую линию все делается
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:21

Искатель все сделают по телефону. звоните на гарячую. (и откроют депозит новый)
Потом .когда будет время . зайдете в отделение- Вам распечатают договора все и квитанции. (но это не обязательно)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:30

Re: Укргазбанк

Мне закончившийся валютный депо через гарячку перевести на валютный прозапас не смогли. Вернее сказали типа всё сделаем и завтра Вам перезвонят с банка для уточнения и т.п, но когда перезвонили, сказали что нужно приехать в банк
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:45

А они вообще планируют нормальный интернет-банк или это их фирменная фишка? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:34

  ishvara написав:А они вообще планируют нормальный интернет-банк или это их фирменная фишка? ))


Щодо роботи з депозитами у додатку - ось їх твіт від 10 груд. 2019:

Вже наступного року наші депозити перейдуть в онлайн. Ми теж цього дуже чекаємо


https://twitter.com/ukrgasbank/status/1204391974406672384
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:24

под депозиты выдавали карты пакет "Економ"
депозиты забрал. карты можно оставить? они и дальше будут в этом тарифе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35

  Stringer написав:
  lawyer23 написав:
У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции...

И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображению ;-)
Если вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом


Да что вы такое говорите, "юрист" по призванию, да? Если предметом иска будет вопрос умышленного подписания договора неуполномоченной на то стороной, то первое, что будет делать суд - это проводить необходимые экспертизы для установления личности подписавшего документ и наличия/отсутствия у него полномочий на такие действия.

По сути проблемы с подписью - пришел в банк лишь по завершении срока депо, вообще никак не обозначил свои притензии и когда провинившаяся сотрудница протянула мне на подпись новый договор, тихо сказал, что хочу увидеть на нем подпись ее руководителя, единолично уполномоченного на его подписание и мгновенно после этого, густая красная краска залила ее лицо и она выпалила "...так, звичайно я зараз піду і підпишу в керівника!" Так что все она прекрасно понимала и отдавала отчет собственным незаконным действиям, когда подписывала документы под ФИО начальника отделения и это была не случайная ошибка "измученного работой" сотрудника - за 20-30 минут я был вообще один клиент на целых три экономиста в отделении. Вот такой вот Укргазбанк, хотя, на самом деле, действительно Газмяс... :mrgreen:
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:05

  lawyer23 написав:
  Stringer написав:
  lawyer23 написав:
У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции...

И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображению ;-)
Если вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом


Да что вы такое говорите, "юрист" по призванию, да?...

Нет, по образованию, и с большим житейским опытом, в отличие от ;-)
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