Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35

Stringer написав: lawyer23 написав:

У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции... У меня не багатое воображения, просто я имею непосредственное отношение к юриспруденции...

И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображению

Если вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что ни один суд не будет проводить экспертизу подписи, поставленной банковским служащим на депозитном договоре, в случае каких либо разбирательств по существу взаимоотношений между банком и клиентом И все же ваше отношение к юриспруденции явно проигрывает вашему воображениюЕсли вы выучившись, пойдёте работать по специальности, то сами убедитесь, что

Да что вы такое говорите, "юрист" по призванию, да? Если предметом иска будет вопрос умышленного подписания договора неуполномоченной на то стороной, то первое, что будет делать суд - это проводить необходимые экспертизы для установления личности подписавшего документ и наличия/отсутствия у него полномочий на такие действия.По сути проблемы с подписью - пришел в банк лишь по завершении срока депо, вообще никак не обозначил свои притензии и когда провинившаяся сотрудница протянула мне на подпись новый договор, тихо сказал, что хочу увидеть на нем подпись ее руководителя, единолично уполномоченного на его подписание и мгновенно после этого, густая красная краска залила ее лицо и она выпалила "...так, звичайно я зараз піду і підпишу в керівника!" Так что все она прекрасно понимала и отдавала отчет собственным незаконным действиям, когда подписывала документы под ФИО начальника отделения и это была не случайная ошибка "измученного работой" сотрудника - за 20-30 минут я был вообще один клиент на целых три экономиста в отделении. Вот такой вот Укргазбанк, хотя, на самом деле, действительно Газмяс...