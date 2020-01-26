RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 687
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 05:16

  lawyer23 написав:
  Stringer написав:Нет, по образованию, и с большим житейским опытом, в отличие от ;-)


Позвольте поинтересоваться - а каким именно местом "ваше юридическое образование и большой житейский опыт" соприкасаются c актуальной юридической практикой, в частности судебной? Спрашиваю в контексте вашего безапелляционного заявления про "...ни один суд не будет проводить экспертизу подписи...", что сразу ставит под большое сомнение ваше "юридическое образование" :lol:

ps/ и вспомнил еще характерный ньюанс - протягиваю той горе-работнице вместе с паспортом и подписанный нею договор, она так смотрит на него и говорит "він вже недійсний", с явным акцентом на слове недійсний. Ну естественно, милочка, он был недійсний уже в момент, когда ты его самолично подписала два месяца тому назад. Просто жесть и это вот такое в государственном, системообразующем банке...

Прям классика..., особо про системообразующий
https://youtu.be/3Y1FGQKiKZ0
:mrgreen:
Ну если вы не балабол, то наверняка сможете подтвердить свои сомнительные и наивные фантазии ссылками на реестр судебных решений? :P
Stringer
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 23.01.13
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1485 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56

Оформил долларовую ПроЗапас (моментальную). Хотел сделать выплату с EPN на нее, получил отлуп.
Поддержка сделала запрос фин. специалистам, узнать в чем дело, сказали что имя держателя не совпадает. Горячка банки сказала идти в отделение с паспортом. Менеджер в отделении сообщила, что по умолчанию на моментальные имя не прописывает (!).
Далее выплату совершить также не удалось. Горячка говорит, что деньги пришли как пополнение наличными, что у них возможно только в кассе банки (!).
Менеджер попалась крайне не квалифицирована, но все прошло быстро и без очереди (оба раза) :)
Monk23
 
Повідомлень: 36
З нами з: 11.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:16

velvet ну во всех меня пока не было. Из того скромного перечня, что юзаю, да. Правда многих и нет в моем городе (г. Ивано-Франковск).
Monk23
 
Повідомлень: 36
З нами з: 11.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:06

Укргазбанк

С декабря 2019 выписку по картам сделали платной, 100 грн, кроме выписки за последний месяц, которую пока ещё можете получать просто так. Искренне ваш, с надеждой и все такое, Газмяс.
alter
 
Повідомлень: 419
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 904905906907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, Hack-Stock, Sanio, Кочевник, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.