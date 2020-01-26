Stringer написав:Нет, по образованию, и с большим житейским опытом, в отличие от
Позвольте поинтересоваться - а каким именно местом "ваше юридическое образование и большой житейский опыт" соприкасаются c актуальной юридической практикой, в частности судебной? Спрашиваю в контексте вашего безапелляционного заявления про "...ни один суд не будет проводить экспертизу подписи...", что сразу ставит под большое сомнение ваше "юридическое образование"
ps/ и вспомнил еще характерный ньюанс - протягиваю той горе-работнице вместе с паспортом и подписанный нею договор, она так смотрит на него и говорит "він вже недійсний", с явным акцентом на слове недійсний. Ну естественно, милочка, он был недійсний уже в момент, когда ты его самолично подписала два месяца тому назад. Просто жесть и это вот такое в государственном, системообразующем банке...
Оформил долларовую ПроЗапас (моментальную). Хотел сделать выплату с EPN на нее, получил отлуп. Поддержка сделала запрос фин. специалистам, узнать в чем дело, сказали что имя держателя не совпадает. Горячка банки сказала идти в отделение с паспортом. Менеджер в отделении сообщила, что по умолчанию на моментальные имя не прописывает (!). Далее выплату совершить также не удалось. Горячка говорит, что деньги пришли как пополнение наличными, что у них возможно только в кассе банки (!). Менеджер попалась крайне не квалифицирована, но все прошло быстро и без очереди (оба раза)
alter написав:С декабря 2019 выписку по картам сделали платной, 100 грн, кроме выписки за последний месяц, которую пока ещё можете получать просто так. Искренне ваш, с надеждой и все такое, Газмяс.
А по рахунках до карток хіба вже не можна брати?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
alter написав:С декабря 2019 выписку по картам сделали платной, 100 грн, кроме выписки за последний месяц, которую пока ещё можете получать просто так. Искренне ваш, с надеждой и все такое, Газмяс.
А по рахунках до карток хіба вже не можна брати?
2.7. Надання виписок по «Ощадному» рахунку, без ПДВ: 2.7.1. Надання щомісячної виписки: а) першої щомісячної виписки у відділенні банку Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану - б) другої та кожної наступної щомісячної виписки у відділенні банку: - за період не більше останніх 12 місяців 100,00 грн. - за період понад 12 місяців з дати звернення Клієнта 200,00 грн.
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.