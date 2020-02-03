lawyer23 написав:

Stringer написав: Нет, по образованию, и с большим житейским опытом, в отличие от Нет, по образованию, и с большим житейским опытом, в отличие от

Позвольте поинтересоваться - а каким именно местом "ваше юридическое образование и большой житейский опыт" соприкасаются c актуальной юридической практикой, в частности судебной? Спрашиваю в контексте вашего безапелляционного заявления про "...ни один суд не будет проводить экспертизу подписи...", что сразу ставит под большое сомнение ваше "юридическое образование"ps/ и вспомнил еще характерный ньюанс - протягиваю той горе-работнице вместе с паспортом и подписанный нею договор, она так смотрит на него и говорит "він вже недійсний", с явным акцентом на слове недійсний. Ну естественно, милочка, он был недійсний уже в момент, когда ты его самолично подписала два месяца тому назад. Просто жесть и это вот такое в государственном, системообразующем банке...