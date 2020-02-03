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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 905906907908 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 687 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 98 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 126 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 687 Додано: Пон 03 лют, 2020 16:18 J написав: Imp_666

Зарахування коштів на Прозапас

2.4.3. шляхом внесення готівки без використання платіжної картки

0,5% від суми зарахування, мін. 20,00 грн. макс. 500,00 грн.



эта коммисия касается только терміналів самообслуговування ?

или через кассу без карты тоже ? Зарахування коштів на Прозапас2.4.3. шляхом внесення готівки без використання платіжної карткивід суми зарахування, мін. 20,00 грн. макс. 500,00 грн.эта коммисия касается только терміналів самообслуговування ?или через кассу без карты тоже ?

Да, это имеется ввиду, если пополнять карточный счет через кассу по платежке. Раньше за такое комиссии не брали.

Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода. Да, это имеется ввиду, если пополнять карточный счет через кассу по платежке. Раньше за такое комиссии не брали.Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода. Imp_666 Повідомлень: 63 З нами з: 15.05.14 Подякував: 263 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 16:44 Art_m написав: Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс! Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс!

Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу. Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4009 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 17:26 klug написав: Art_m написав: Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс! Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс!

Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу. Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу.

Дякую, але це точно не мій випадок. Три джерела дали настанови (працівник відділення, ледь тепла лінія та лист зворотнього зв'язку), що пароль має бути не менше 7 знаків із цифр і латинських літер. Я саме 7 і зареєстрував (і собі записав на шпаргалку). Але під час онлайн-сесії при введенні шостого символу активувалася кнопка "далі", що вже насторожувало. Це я сьогодні вирішив зареєструватися та глянути, чи нарахували вже відсотки за прозапасом (я тільки в січні заніс трохи грошей). Із урахуванням нових відсотків і такого кривого банкінгу вже не радий, що зв'язався. Дякую, але це точно не мій випадок. Три джерела дали настанови (працівник відділення, ледь тепла лінія та лист зворотнього зв'язку), що пароль має бути не менше 7 знаків із цифр і латинських літер. Я саме 7 і зареєстрував (і собі записав на шпаргалку). Але під час онлайн-сесії при введенні шостого символу активувалася кнопка "далі", що вже насторожувало. Це я сьогодні вирішив зареєструватися та глянути, чи нарахували вже відсотки за прозапасом (я тільки в січні заніс трохи грошей). Із урахуванням нових відсотків і такого кривого банкінгу вже не радий, що зв'язався. Art_m Повідомлень: 579 З нами з: 02.07.10 Подякував: 81 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 17:46 Imp_666 написав: proftpd66, советую посмотреть выписку - проверить какого числа пришли деньги на счет.



Кстати, с марта ставки по прозапасу будут: 1,5/0,5% для $ и 0,1/0,0001 для € (это уже посути отрицательная ставка, если брать во внимание 0,75% за обналичивание).

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 010320.pdf , советую посмотреть выписку - проверить какого числа пришли деньги на счет.Кстати, с марта ставки по прозапасу будут: 1,5/0,5% дляи 0,1/0,0001 для(это уже посути отрицательная ставка, если брать во внимание 0,75% за обналичивание). ну тогда стоит евро поменять ну тогда стоит евро поменять никому не верю sens

Повідомлень: 11858 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 690 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 905906907908 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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