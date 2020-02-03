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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 905906907908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 687
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:18

  J написав:Imp_666
Зарахування коштів на Прозапас
2.4.3. шляхом внесення готівки без використання платіжної картки
0,5% від суми зарахування, мін. 20,00 грн. макс. 500,00 грн.

эта коммисия касается только терміналів самообслуговування ?
или через кассу без карты тоже ?

Да, это имеется ввиду, если пополнять карточный счет через кассу по платежке. Раньше за такое комиссии не брали.
Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:44

  Art_m написав:Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс!

Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:26

  klug написав:
  Art_m написав:Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс!

Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу.

Дякую, але це точно не мій випадок. Три джерела дали настанови (працівник відділення, ледь тепла лінія та лист зворотнього зв'язку), що пароль має бути не менше 7 знаків із цифр і латинських літер. Я саме 7 і зареєстрував (і собі записав на шпаргалку). Але під час онлайн-сесії при введенні шостого символу активувалася кнопка "далі", що вже насторожувало. Це я сьогодні вирішив зареєструватися та глянути, чи нарахували вже відсотки за прозапасом (я тільки в січні заніс трохи грошей). Із урахуванням нових відсотків і такого кривого банкінгу вже не радий, що зв'язався.
Art_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:46

  Imp_666 написав:proftpd66, советую посмотреть выписку - проверить какого числа пришли деньги на счет.

Кстати, с марта ставки по прозапасу будут: 1,5/0,5% для $ и 0,1/0,0001 для (это уже посути отрицательная ставка, если брать во внимание 0,75% за обналичивание).
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 010320.pdf
ну тогда стоит евро поменять
никому не верю
sens
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