Art_m написав:Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс!
Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу.
Art_m написав:Не знаю, як працює в цьому банку мобільний додаток: я не хочу його встановлювати на телефон. Звик користуватися веб-версіями банкінгу, але в цьому банку це просто знущання якесь: уже одразу після реєстрації при спробі нового входу система не приймає пароль. Безкоштовна контактна лінія - марне витрачання часу - відправляє телефонувати з фінансового номеру за гроші. За гроші мусиш теж гаяти час на роботів і музику, а потім розказувати оператору всю автобіографію, номери, адреси, явки, паролі, щоб почути неправдиву інформацію про вхід у банкінг, якого насправді не відбулося. Домігся скасування начебто введеного мною пароля. Зареєструвався з паролем. Спробував змінити ліміт картки - не прийняло пароль і викинуло з банкінгу. Нова спроба входу - знову пише, що пароль невірний. Знову дзвони за гроші та вимагай виправити помилки системи вручну. Вони на телефонних дзвінках заробляють? Оце сервіс!
Я не є клієнтом УГБ, але мав схожий досвід у кількох інших банках. Проблема була у тому, що введений пароль був занадто довгим і мовчки обрізався у форму реєстрації. Не гарантую, що це ваш випадок, але спробуйте обмежити довжину до 16-ти символів. Про те, як це характеризує підхід до обробки та зберігання паролів я краще промовчу.
Дякую, але це точно не мій випадок. Три джерела дали настанови (працівник відділення, ледь тепла лінія та лист зворотнього зв'язку), що пароль має бути не менше 7 знаків із цифр і латинських літер. Я саме 7 і зареєстрував (і собі записав на шпаргалку). Але під час онлайн-сесії при введенні шостого символу активувалася кнопка "далі", що вже насторожувало. Це я сьогодні вирішив зареєструватися та глянути, чи нарахували вже відсотки за прозапасом (я тільки в січні заніс трохи грошей). Із урахуванням нових відсотків і такого кривого банкінгу вже не радий, що зв'язався.