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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14
Imp_666 написав:
Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода.
При таком варианте пополнение Прозапаса без комиссии?
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finfen
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