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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 687
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14

Re: Укргазбанк

  Imp_666 написав:Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода.

При таком варианте пополнение Прозапаса без комиссии?
finfen
 
Повідомлень: 195
З нами з: 18.05.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 906907908909
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