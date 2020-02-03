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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 687
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14

Re: Укргазбанк

  Imp_666 написав:Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода.

При таком варианте пополнение Прозапаса без комиссии?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:29

  finfen написав:
  Imp_666 написав:Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода.

При таком варианте пополнение Прозапаса без комиссии?

Да.

Оформил долларовый Прозапас 20 января, сразу закинул 200 долларов через кассу (с картой и вводом ПИНа). Смотрю капнули проценты - $0,04, то есть посчитало по стандартной процентной ставке (1 %), а не повышенной (3 %). Банк днище.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:21

  Monk23 написав:
  finfen написав:
  Imp_666 написав:Теперь на кассе с карточкой и вводом пин кода.

При таком варианте пополнение Прозапаса без комиссии?

Да.

Оформил долларовый Прозапас 20 января, сразу закинул 200 долларов через кассу (с картой и вводом ПИНа). Смотрю капнули проценты - $0,04, то есть посчитало по стандартной процентной ставке (1 %), а не повышенной (3 %). Банк днище.


там должно быть 1%. Минимальный остаток у вас 0$
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:45

Re: Укргазбанк

  proftpd66 написав:там должно быть 1%. Минимальный остаток у вас 0$

Совершенно верно, если банк - днище, то так и должно быть!
Я сразу внес средства и трат не совершал. Дело в том, как я понимаю, что проводка была следующим днем? Почему не позавчерашним или числом которое было две недели назад? Ну то такое, я им потом вспомню все :)
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:49

Re: Укргазбанк

  Monk23 написав:повышенной (3 %)

Вроді СоСо ше дає цю підвищену.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:58

Квесторе_поверніться

Речь идет про USD. Коко карты нету в долларах. Или в Конкорд есть 3%? Но 3% это фигня сейчас.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Monk23 написав:повышенной (3 %)

Вроді СоСо ше дає цю підвищену.

Спасибо, конечно я б занес туда, если бы было отделение под боком. Мне хотелось чтоб в случае шухера, можно было бы оперативно забрать заначку (ну по крайней мере попытаться) :) Валюту у СоСо ведь только в кассе снимать, а мне аж во Львов нужно переться для этого (я в Ивано-Франковске), а на месте еще не понятно что будет..
А по ставкам кстати.. здесь она все таки на год. А у СоСо ведь могут поменять в любой момент, что и сделают скорее всего скоро. Ну то такое.. на моих суммах там что один, что три.. :D
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:03

  proftpd66 написав:Речь идет про USD. Коко карты нету в долларах. Или в Конкорд есть 3%? Но 3% это фигня сейчас.

Да, там по виртуалке 3 % на остаток.
Monk23
 
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