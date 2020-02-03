При таком варианте пополнение Прозапаса без комиссии?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14
Re: Укргазбанк
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:29
Да.
Оформил долларовый Прозапас 20 января, сразу закинул 200 долларов через кассу (с картой и вводом ПИНа). Смотрю капнули проценты - $0,04, то есть посчитало по стандартной процентной ставке (1 %), а не повышенной (3 %). Банк днище.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:21
там должно быть 1%. Минимальный остаток у вас 0$
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:45
Re: Укргазбанк
Совершенно верно, если банк - днище, то так и должно быть!
Я сразу внес средства и трат не совершал. Дело в том, как я понимаю, что проводка была следующим днем? Почему не позавчерашним или числом которое было две недели назад? Ну то такое, я им потом вспомню все
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:49
Re: Укргазбанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:58
Квесторе_поверніться
Речь идет про USD. Коко карты нету в долларах. Или в Конкорд есть 3%? Но 3% это фигня сейчас.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:02
Спасибо, конечно я б занес туда, если бы было отделение под боком. Мне хотелось чтоб в случае шухера, можно было бы оперативно забрать заначку (ну по крайней мере попытаться) Валюту у СоСо ведь только в кассе снимать, а мне аж во Львов нужно переться для этого (я в Ивано-Франковске), а на месте еще не понятно что будет..
А по ставкам кстати.. здесь она все таки на год. А у СоСо ведь могут поменять в любой момент, что и сделают скорее всего скоро. Ну то такое.. на моих суммах там что один, что три..
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:03
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