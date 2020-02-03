Додано: Вів 04 лют, 2020 18:02

Квесторе_поверніться написав: Monk23 написав: повышенной (3 %) повышенной (3 %)

Вроді СоСо ше дає цю підвищену. Вроді СоСо ше дає цю підвищену.

Спасибо, конечно я б занес туда, если бы было отделение под боком. Мне хотелось чтоб в случае шухера, можно было бы оперативно забрать заначку (ну по крайней мере попытаться)Валюту у СоСо ведь только в кассе снимать, а мне аж во Львов нужно переться для этого (я в Ивано-Франковске), а на месте еще не понятно что будет..А по ставкам кстати.. здесь она все таки на год. А у СоСо ведь могут поменять в любой момент, что и сделают скорее всего скоро. Ну то такое.. на моих суммах там что один, что три..