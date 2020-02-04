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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 907908909910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:28

Re: Укргазбанк

  uaprofi написав:конечно, ИМХО - но думаю что в газмясе в случае шухера будут выдавать исключительно "самую красивую" - по очень интересному только для банка курсу)

Но ведь нужно где-то держать. Я вообще про Ощад думал, но сдержался :D
К тому времени как здесь будут самую красивую выдавать, СоСо вовсе лыжи завернет с большой вероятностью давно. Но я не большой специалист конечно... Думал вроде госы, куда им уже дальше :) По показателям его пытаются хвалить вроде..
Мне уже надоело слушать просто каждый месяц про суды по Примату. Хорошо хоть, что опять перенесли на неопределенный период.. Довели даже меня своей истерикой, подумал может забрать оттуда заначку. В Моню еще положил, ну тут хз.. :D
Ну под такие задачи, почему нет? А куда?
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:38

а шо это выходит уже по тарифу (0,5 %** + 1,00 грн.) снять можно с про-запаса только в родном банкомате или кассе укргаза?
а где они спрятали тариф по карте "про-запас 3 месяца"???
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:28

Re: Укргазбанк

  Monk23 написав:подумал может забрать оттуда заначку.

а що вас ще тримає в приваті
ставки нижче плінтуса (особливо валютні)
гривня так собі..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:17

  greenozon написав:
  Monk23 написав:подумал может забрать оттуда заначку.

а що вас ще тримає в приваті
ставки нижче плінтуса (особливо валютні)
гривня так собі..

Та валютные уже кругом ниже плинтуса, до недавнего времени они там еще были на сравнительно нормальном уровне. В Приват24 мне иногда было удобно получать всякие переводы/выплаты (типа Western Union, MoneyGram, выплаты со всяких сайтов), такого сервиса по банкам я больше не знаю.
Плюс я привык к нему, он мне казался относительно надежным. Да и сейчас в принципе..
Monk23
 
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