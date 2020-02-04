uaprofi написав:конечно, ИМХО - но думаю что в газмясе в случае шухера будут выдавать исключительно "самую красивую" - по очень интересному только для банка курсу)
Но ведь нужно где-то держать. Я вообще про Ощад думал, но сдержался К тому времени как здесь будут самую красивую выдавать, СоСо вовсе лыжи завернет с большой вероятностью давно. Но я не большой специалист конечно... Думал вроде госы, куда им уже дальше По показателям его пытаются хвалить вроде.. Мне уже надоело слушать просто каждый месяц про суды по Примату. Хорошо хоть, что опять перенесли на неопределенный период.. Довели даже меня своей истерикой, подумал может забрать оттуда заначку. В Моню еще положил, ну тут хз.. Ну под такие задачи, почему нет? А куда?
Monk23 написав:подумал может забрать оттуда заначку.
а що вас ще тримає в приваті ставки нижче плінтуса (особливо валютні) гривня так собі..
Та валютные уже кругом ниже плинтуса, до недавнего времени они там еще были на сравнительно нормальном уровне. В Приват24 мне иногда было удобно получать всякие переводы/выплаты (типа Western Union, MoneyGram, выплаты со всяких сайтов), такого сервиса по банкам я больше не знаю. Плюс я привык к нему, он мне казался относительно надежным. Да и сейчас в принципе..