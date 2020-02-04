Додано: Вів 04 лют, 2020 18:28

uaprofi написав: конечно, ИМХО - но думаю что в газмясе в случае шухера будут выдавать исключительно "самую красивую" - по очень интересному только для банка курсу) конечно, ИМХО - но думаю что в газмясе в случае шухера будут выдавать исключительно "самую красивую" - по очень интересному только для банка курсу)

Но ведь нужно где-то держать. Я вообще про Ощад думал, но сдержалсяК тому времени как здесь будут самую красивую выдавать, СоСо вовсе лыжи завернет с большой вероятностью давно. Но я не большой специалист конечно... Думал вроде госы, куда им уже дальшеПо показателям его пытаются хвалить вроде..Мне уже надоело слушать просто каждый месяц про суды по Примату. Хорошо хоть, что опять перенесли на неопределенный период.. Довели даже меня своей истерикой, подумал может забрать оттуда заначку. В Моню еще положил, ну тут хз..Ну под такие задачи, почему нет? А куда?