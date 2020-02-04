Спасибо большое за информацию! Я уже обратил внимание на них, когда валюту на Моню ставил. На первый взгляд мне там понравилось и карты какие-то симпатичные черные видел Но очередь была не меньше чем в Привате постоянно..
Art_m так в начале месяца и меня там не было.
uaprofi я валюту ставил - СЭП не вариант или можно? Хотел еще безнально докинуть в тот же день, но не вышло (я писал недавно здесь). Транзакция прошла как наличное пополнение почему-то (это была выплата с EPN), а банк сказал - так нельзя, только через кассу.