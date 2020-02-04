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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15

  greenozon написав:АБанк - аналогічно приймає грошові перекази прямо на свої карти! і %% повкуснєє тама по валюті

Спасибо большое за информацию! Я уже обратил внимание на них, когда валюту на Моню ставил. На первый взгляд мне там понравилось и карты какие-то симпатичные черные видел :) Но очередь была не меньше чем в Привате постоянно..

Art_m так в начале месяца и меня там не было.

uaprofi я валюту ставил - СЭП не вариант или можно? :D Хотел еще безнально докинуть в тот же день, но не вышло (я писал недавно здесь). Транзакция прошла как наличное пополнение почему-то (это была выплата с EPN), а банк сказал - так нельзя, только через кассу.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:19

Эко Банк ?

кто нибудь пробовал в кабинете Эко Банка менять лимиты или переводить на карту другого банка? у мея не получается ни то ни другое : на лимиты требует пароль- ввожу четырехзначный ПИН от карты но не пускает требует больше символов, СМС тоже не присылает. При переводе на карту после ввода номера карты и суммы нажимаю ДАЛЕЕ и все виснет навеки. Кто-то пробовал П2П из кабинета?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:11

короче вчера продавал валюту через их приложение
сегодня на картах изменился остаток (списание с валютных карт)
на ГЛ поясняют, что если обмен после 17-00 тот курс что они светят - всё пофиг списание будет происходит по курсу на день когда проводится операция
ур**!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:04

  uaprofi написав:короче вчера продавал валюту через их приложение
сегодня на картах изменился остаток (списание с валютных карт)
на ГЛ поясняют, что если обмен после 17-00 тот курс что они светят - всё пофиг списание будет происходит по курсу на день когда проводится операция
ур**!

Классный ОНЛАЙН-обмен, я ж говорю банка - днище.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:27

а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.

такая себе игра угадай мелодию с первой ноты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:31

Там оказывается еще что максимум 3к можно менять, так сказали по телефону. т.е. обмена полноценного нету.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:33

Re: Укргазбанк

  uaprofi написав:а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.


в 9 утра был 25.65? верно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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  #<1 ... 908909910911
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