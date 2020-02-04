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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15
greenozon написав:
АБанк - аналогічно приймає грошові перекази прямо на свої карти! і %% повкуснєє тама по валюті
Спасибо большое за информацию! Я уже обратил внимание на них, когда валюту на Моню ставил. На первый взгляд мне там понравилось и карты какие-то симпатичные черные видел
Но очередь была не меньше чем в Привате постоянно..Art_m
так в начале месяца и меня там не было.uaprofi
я валюту ставил - СЭП не вариант или можно?
Хотел еще безнально докинуть в тот же день, но не вышло (я писал недавно здесь). Транзакция прошла как наличное пополнение почему-то (это была выплата с EPN), а банк сказал - так нельзя, только через кассу.
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Monk23
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:19
кто нибудь пробовал в кабинете Эко Банка менять лимиты или переводить на карту другого банка? у мея не получается ни то ни другое : на лимиты требует пароль- ввожу четырехзначный ПИН от карты но не пускает требует больше символов, СМС тоже не присылает. При переводе на карту после ввода номера карты и суммы нажимаю ДАЛЕЕ и все виснет навеки. Кто-то пробовал П2П из кабинета?
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v_matsenko
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:11
короче вчера продавал валюту через их приложение
сегодня на картах изменился остаток (списание с валютных карт)
на ГЛ поясняют, что если обмен после 17-00 тот курс что они светят - всё пофиг списание будет происходит по курсу на день когда проводится операция
ур**!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:04
uaprofi написав:
короче вчера продавал валюту через их приложение
сегодня на картах изменился остаток (списание с валютных карт)
на ГЛ поясняют, что если обмен после 17-00 тот курс что они светят - всё пофиг списание будет происходит по курсу на день когда проводится операция ур**!
Классный ОНЛАЙН-обмен, я ж говорю банка - днище.
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Monk23
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:27
а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.
такая себе игра угадай мелодию с первой ноты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:31
Там оказывается еще что максимум 3к можно менять, так сказали по телефону. т.е. обмена полноценного нету.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:33
uaprofi написав:
а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.
в 9 утра был 25.65? верно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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