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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 909910911912 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 688 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 98 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 101 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 127 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 688 Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38 J написав: uaprofi написав: а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.



такая себе игра угадай мелодию с первой ноты а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте- но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.такая себе игра угадай мелодию с первой ноты

а как вы видите что он отрицательный ? а как вы видите что он отрицательный ?



понятное дело - что когда днём я увидел - шо баланс не идёт я позвонил на ГЛ.

и спросил что произошло?

когда мне сказали, что они списывают по утрешнему курсу предложил принять заявление на возврат того чего они до списали лишнего.

первоночально был посыл в отделение. Затем та девушка сама перезвонила и приняла заяву.

Она же мне в процессе разговора и сказала - что баланс долларовой карты в минусе, а не в плюсе как я думаю. (по карте задолженность)

также баланс с минусом - отражается в родном банкомате понятное дело - что когда днём я увидел - шо баланс не идёт я позвонил на ГЛ.и спросил что произошло?когда мне сказали, что они списывают по утрешнему курсу предложил принять заявление на возврат того чего они до списали лишнего.первоночально был посыл в отделение. Затем та девушка сама перезвонила и приняла заяву.Она же мне в процессе разговора и сказала - что баланс долларовой карты в минусе, а не в плюсе как я думаю. (по карте задолженность)также баланс с минусом - отражается в родном банкомате ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) uaprofi

Повідомлень: 3660 З нами з: 21.04.11 Подякував: 526 раз. Подякували: 360 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:47 v_matsenko написав: кто нибудь пробовал в кабинете Эко Банка менять лимиты или переводить на карту другого банка? у мея не получается ни то ни другое : на лимиты требует пароль- ввожу четырехзначный ПИН от карты но не пускает требует больше символов, СМС тоже не присылает. При переводе на карту после ввода номера карты и суммы нажимаю ДАЛЕЕ и все виснет навеки. Кто-то пробовал П2П из кабинета? кто нибудь пробовал в кабинете Эко Банка менять лимиты или переводить на карту другого банка? у мея не получается ни то ни другое : на лимиты требует пароль- ввожу четырехзначный ПИН от карты но не пускает требует больше символов, СМС тоже не присылает. При переводе на карту после ввода номера карты и суммы нажимаю ДАЛЕЕ и все виснет навеки. Кто-то пробовал П2П из кабинета?

Я менял лимиты на выплату в кассе. Поменял благополучно. Но только в приложении. В вэб версии говорят, что не работает. И еще. При смене лимита по валютной карте нужно ставить сумму в евро как в гривнах. Т.е. если нужно поставить лимит 500 евро. Ставим в приложении 15000 евро(не гривны а именно евро). Так оно работает. Получаем в кассе. После меняем лимит на ноль(на всякий случай))) Я менял лимиты на выплату в кассе. Поменял благополучно. Но только в приложении. В вэб версии говорят, что не работает. И еще. При смене лимита по валютной карте нужно ставить сумму в евро как в гривнах. Т.е. если нужно поставить лимит 500 евро. Ставим в приложении 15000 евро(не гривны а именно евро). Так оно работает. Получаем в кассе. После меняем лимит на ноль(на всякий случай))) egorek Повідомлень: 200 З нами з: 16.12.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 16:47 ещё будьте предельно осторожны - возможно после обращение в калл газа начинают поступать звонки с номера 0442337421 (044) 233-74-21

номер судя по отзывам в инете принадлежит аферистам которые записывают образцы голоса - для афёр с каллцентрами банков ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) uaprofi

Повідомлень: 3660 З нами з: 21.04.11 Подякував: 526 раз. Подякували: 360 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 909910911912 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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