J написав:
а как вы видите что он отрицательный ?
понятное дело - что когда днём я увидел - шо баланс не идёт я позвонил на ГЛ.
и спросил что произошло?
когда мне сказали, что они списывают по утрешнему курсу предложил принять заявление на возврат того чего они до списали лишнего.
первоночально был посыл в отделение. Затем та девушка сама перезвонила и приняла заяву.
Она же мне в процессе разговора и сказала - что баланс долларовой карты в минусе, а не в плюсе как я думаю. (по карте задолженность)
также баланс с минусом - отражается в родном банкомате