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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 909910911912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38

  J написав:
  uaprofi написав:а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.

такая себе игра угадай мелодию с первой ноты

а как вы видите что он отрицательный ?


понятное дело - что когда днём я увидел - шо баланс не идёт я позвонил на ГЛ.
и спросил что произошло?
когда мне сказали, что они списывают по утрешнему курсу предложил принять заявление на возврат того чего они до списали лишнего.
первоночально был посыл в отделение. Затем та девушка сама перезвонила и приняла заяву.
Она же мне в процессе разговора и сказала - что баланс долларовой карты в минусе, а не в плюсе как я думаю. (по карте задолженность)
также баланс с минусом - отражается в родном банкомате
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:47

  v_matsenko написав:кто нибудь пробовал в кабинете Эко Банка менять лимиты или переводить на карту другого банка? у мея не получается ни то ни другое : на лимиты требует пароль- ввожу четырехзначный ПИН от карты но не пускает требует больше символов, СМС тоже не присылает. При переводе на карту после ввода номера карты и суммы нажимаю ДАЛЕЕ и все виснет навеки. Кто-то пробовал П2П из кабинета?

Я менял лимиты на выплату в кассе. Поменял благополучно. Но только в приложении. В вэб версии говорят, что не работает. И еще. При смене лимита по валютной карте нужно ставить сумму в евро как в гривнах. Т.е. если нужно поставить лимит 500 евро. Ставим в приложении 15000 евро(не гривны а именно евро). Так оно работает. Получаем в кассе. После меняем лимит на ноль(на всякий случай)))
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:47

ещё будьте предельно осторожны - возможно после обращение в калл газа начинают поступать звонки с номера 0442337421 (044) 233-74-21
номер судя по отзывам в инете принадлежит аферистам которые записывают образцы голоса - для афёр с каллцентрами банков
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:50

uaprofi
Прям теория заговора.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:43

короче они попроводили "онлайн? обмен" даже совершённый до 17:00
следующим днём - разумеется по курсу следующего дня :evil:


другой кейс:
карта типа в "минусе"
пишу заявление на закрытие
жду...
приходит типа ответ с главного офиса с "точной" суммой на сколько пополнить счёт - чтобы его закрыть
пополняю.
... и после 21:00 смс со списаниями - в итоге карта уже в плюсе на 4 цента :evil:
т.е. как понимаю закрыть карточный счёт это ещё тот ребус)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:50

Re: Укргазбанк

  uaprofi написав:аферистам которые записывают образцы голоса - для афёр с каллцентрами банков


як це
штучний інтелект, імітація голоса?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:54

канал 1+1 :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:32

  greenozon написав:
  uaprofi написав:аферистам которые записывают образцы голоса - для афёр с каллцентрами банков


як це
штучний інтелект, імітація голоса?

Джокер :shock:
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:49

  v57 написав:канал 1+1 :)

Більше схоже. Банк свої клієнтів по голосах не пам'ятає, головне, щоб голос приблизно відповідав статі і віку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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