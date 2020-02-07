uaprofi написав:а теперь ещё интереснее - в связи с изменением курса с 24,8 на 24,65 на долларовой карте образовался отрицательный баланс - но в приложение он не светится как отрицательный т.е. он святится как положительный.
такая себе игра угадай мелодию с первой ноты
а как вы видите что он отрицательный ?
понятное дело - что когда днём я увидел - шо баланс не идёт я позвонил на ГЛ. и спросил что произошло? когда мне сказали, что они списывают по утрешнему курсу предложил принять заявление на возврат того чего они до списали лишнего. первоночально был посыл в отделение. Затем та девушка сама перезвонила и приняла заяву. Она же мне в процессе разговора и сказала - что баланс долларовой карты в минусе, а не в плюсе как я думаю. (по карте задолженность) также баланс с минусом - отражается в родном банкомате
v_matsenko написав:кто нибудь пробовал в кабинете Эко Банка менять лимиты или переводить на карту другого банка? у мея не получается ни то ни другое : на лимиты требует пароль- ввожу четырехзначный ПИН от карты но не пускает требует больше символов, СМС тоже не присылает. При переводе на карту после ввода номера карты и суммы нажимаю ДАЛЕЕ и все виснет навеки. Кто-то пробовал П2П из кабинета?
Я менял лимиты на выплату в кассе. Поменял благополучно. Но только в приложении. В вэб версии говорят, что не работает. И еще. При смене лимита по валютной карте нужно ставить сумму в евро как в гривнах. Т.е. если нужно поставить лимит 500 евро. Ставим в приложении 15000 евро(не гривны а именно евро). Так оно работает. Получаем в кассе. После меняем лимит на ноль(на всякий случай)))
ещё будьте предельно осторожны - возможно после обращение в калл газа начинают поступать звонки с номера 0442337421 (044) 233-74-21 номер судя по отзывам в инете принадлежит аферистам которые записывают образцы голоса - для афёр с каллцентрами банков
короче они попроводили "онлайн? обмен" даже совершённый до 17:00 следующим днём - разумеется по курсу следующего дня
другой кейс: карта типа в "минусе" пишу заявление на закрытие жду... приходит типа ответ с главного офиса с "точной" суммой на сколько пополнить счёт - чтобы его закрыть пополняю. ... и после 21:00 смс со списаниями - в итоге карта уже в плюсе на 4 цента т.е. как понимаю закрыть карточный счёт это ещё тот ребус)
Більше схоже. Банк свої клієнтів по голосах не пам'ятає, головне, щоб голос приблизно відповідав статі і віку.
да Вы шо? реализованно примерно так: Вас например спрашивают кодовое слово, или дата рождения... - в не которых банках после этого оператор имеет возможность прослушать образец голоса как Вы отвечали в прошлый раз (при этом он говорит "подождите минутку" и какбы отключается) - в некоторых сравнение например "кодового слова" может делать даже комп
З.Ы. короче в одном банке шото пошло ни так - и я слышал запись своего предыдущего разговора)