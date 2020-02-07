uaprofi написав:да Вы шо? реализованно примерно так: Вас например спрашивают кодовое слово, или дата рождения... - в не которых банках после этого оператор имеет возможность прослушать образец голоса как Вы отвечали в прошлый раз (при этом он говорит "подождите минутку" и какбы отключается) - в некоторых сравнение например "кодового слова" может делать даже комп
she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано: https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/ П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.