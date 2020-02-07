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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:19

  uaprofi написав:да Вы шо?
реализованно примерно так:
Вас например спрашивают кодовое слово, или дата рождения...
- в не которых банках после этого оператор имеет возможность прослушать образец голоса как Вы отвечали в прошлый раз (при этом он говорит "подождите минутку" и какбы отключается)
- в некоторых сравнение например "кодового слова" может делать даже комп

Нда...

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she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:42

she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано:
https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/
П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.
YKK
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  #<1 ... 910911912913
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