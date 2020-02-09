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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 688
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
102
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:19

  uaprofi написав:да Вы шо?
реализованно примерно так:
Вас например спрашивают кодовое слово, или дата рождения...
- в не которых банках после этого оператор имеет возможность прослушать образец голоса как Вы отвечали в прошлый раз (при этом он говорит "подождите минутку" и какбы отключается)
- в некоторых сравнение например "кодового слова" может делать даже комп

Нда...

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she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:42

she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано:
https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/
П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:37

Какие ставки по старым прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:52

  Investor_K написав:Какие ставки по старым прозапасам?

Валюта Гривня Долар США Євро
Підвищена процентна ставка* 13,0% 3,0% 2,75%
Cтандартна процентна ставка* 5,0% 1,0% 1,0%
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:02

  YKK написав:she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано:
https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/
П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.

Ідентифікація в цьому випадку йде по шляху: номер телефону, ПОТІМ по голосовому еталону. Спочатку цей еталон має бути записаний. Можете назвати хоч один український банк, який пропонує записати еталон голосу?
P.S.
Без номеру телефону тупо проходом по всій базі голосів ідентифікація в реалтаймі неможлива (якщо у вас немає потужностей NSA :wink: )
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 06:59

  YKK написав:she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано:
https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/
П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.

TПИН-код менее надежен?
Его внедрение наверняка дешевле.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:26

  ukrprom2014 написав:
  Investor_K написав:Какие ставки по старым прозапасам?

Валюта Гривня Долар США Євро
Підвищена процентна ставка* 13,0% 3,0% 2,75%
Cтандартна процентна ставка* 5,0% 1,0% 1,0%

Це 3 місяці чи рік?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:40

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  Investor_K написав:Какие ставки по старым прозапасам?

Валюта Гривня Долар США Євро
Підвищена процентна ставка* 13,0% 3,0% 2,75%
Cтандартна процентна ставка* 5,0% 1,0% 1,0%

Це 3 місяці чи рік?

3-х месячных валютных прозапасов не существует
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:48

Re: Укргазбанк

  J написав:3-х месячных валютных прозапасов не существует

В гривні цікавлюсь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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хтось єуро несе в газбанк?
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