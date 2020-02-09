uaprofi написав:да Вы шо? реализованно примерно так: Вас например спрашивают кодовое слово, или дата рождения... - в не которых банках после этого оператор имеет возможность прослушать образец голоса как Вы отвечали в прошлый раз (при этом он говорит "подождите минутку" и какбы отключается) - в некоторых сравнение например "кодового слова" может делать даже комп
she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано: https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/ П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.
YKK написав:she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано: https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/ П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.
Ідентифікація в цьому випадку йде по шляху: номер телефону, ПОТІМ по голосовому еталону. Спочатку цей еталон має бути записаний. Можете назвати хоч один український банк, який пропонує записати еталон голосу? P.S. Без номеру телефону тупо проходом по всій базі голосів ідентифікація в реалтаймі неможлива (якщо у вас немає потужностей NSA )
YKK написав:she_ne_investor Ну я бы не был столь категоричен. Вот статья на Хабре, как это может быть реализовано: https://habr.com/ru/company/croc/blog/307576/ П.С. Также на Хабре видел статью с описанием способа мошенничества по аутентификации по голосу в одном из российских банков.
TПИН-код менее надежен? Его внедрение наверняка дешевле.
Investor_K написав:Какие ставки по старым прозапасам?
Валюта Гривня Долар США Євро Підвищена процентна ставка* 13,0% 3,0% 2,75% Cтандартна процентна ставка* 5,0% 1,0% 1,0%
Це 3 місяці чи рік?
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J написав:3-х месячных валютных прозапасов не существует
В гривні цікавлюсь.
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