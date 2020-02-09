а шо там цікавого наливають?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:32
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:39
Re: Укргазбанк
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Додано: Пон 10 лют, 2020 07:34
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:46
та власне закінчується євра, думаю куда дальше путь дорожку тримать..
+50грн !
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Додано: Пон 10 лют, 2020 08:54
Також цікавить це питання. Хочу більше за 3.5% в Укркапі...
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