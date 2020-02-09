а шо там цікавого наливають?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:32
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:39
Re: Укргазбанк
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Додано: Пон 10 лют, 2020 07:34
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:46
та власне закінчується євра, думаю куда дальше путь дорожку тримать..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 лют, 2020 08:54
Також цікавить це питання. Хочу більше за 3.5% в Укркапі...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:19
Re: Укргазбанк
если нет годовых запасов , то евро ради евро будет с нулевой прибылью , имеет смысл если конечно достаточно средств купить недвижимость - если не жилою , то поближе к дороге , если жилое , то поближе к метро . На сегодня % по депозиты бреют на 19,5% , а аренду жилья вся сумма остается у Клиента . Вам решать
никому не верю
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:18
Re: Укргазбанк
В отделении сказали что старые прозапасы по старым ставам.
НО. Карточку надо обязательно юзать - пополнять или расплачиваться. Иначе - пониженная ставка. Это так?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28
Иначе видимо манагенрам режут бонусы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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